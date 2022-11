Mitsubishi Xpander 2018 - chiếc xe 'dùng việc gì cũng được'

Công nghệ an toàn

Bao gồm công an toàn bị động như khung gầm, dây an toàn, túi khí tới công nghệ an toàn chủ động các cấp độ từ cơ bản (phanh, cân bằng điện tử...) tới nâng cao (các công nghệ điểm mù, giữ làn, phanh chủ động...)