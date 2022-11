Kia Morning 2018 - xe nhỏ 'chấp' mọi loại đèo núi

Bao gồm công an toàn bị động như khung gầm, dây an toàn, túi khí tới công nghệ an toàn chủ động các cấp độ từ cơ bản (phanh, cân bằng điện tử...) tới nâng cao (các công nghệ điểm mù, giữ làn, phanh chủ động...)

Đây là chiếc xe đầu tiên của tôi, đã cùng gia đình chinh phục hầu hết các đỉnh đèo ở Việt Nam.

Ưu điểm:

✓ Xe nhỏ gọn, phù hợp đô thị.

✓ Điều hoà mát.

✓ Chi phí bảo dưỡng thấp.

Khuyết điểm:

✗ Chật chội.

✗ Thân vỏ mỏng, xe nhẹ.

✗ Tốn xăng không kém gì hạng B, C.

Chia sẻ thêm:

Đây là chiếc xe đầu tiên đã gắn bó với tôi trong suốt hơn 3 năm.

Tôi mua chiếc xe này vào khoảng tháng 11/2018, do nhu cầu muốn mua một chiếc xe mới với chi phí lăn bánh tại Hà Nội vào khoảng dưới 500 triệu. Lúc đó tôi cân nhắc giữa Hyundai i10 và Kia Morning (Fadil vừa ra mắt được vài ngày, một vài xe hạng A khác thì không phù hợp lắm về giá hoặc tiêu chí cá nhân, xe cũ hạng cao hơn thì tôi không có nguồn đáng tin cậy). Do mua xe vào dịp gần cuối năm, nếu chọn Hyundai i10 cần phải mua chênh 15 triệu và đợi một thời gian còn Kia Morning thì có sẵn cùng nhiều ưu đãi nên tôi lựa chọn ngay.

Phiên bản tôi lựa chọn lúc đó là bản S, bản cao nhất với một số điểm khác biệt so với các bản thấp hơn như: có hai túi khí, điều hoà tự động, nội thất da, đèn pha projector halogen, đèn hậu và đèn phanh dạng LED, vành đúc 15 inch toàn bộ (lốp dự phòng giống hệt 4 lốp chính).



Sau khi lấy xe tôi có độ thêm một số thứ để phù hợp với nhu cầu như: cruise control (thay phím trên vô-lăng là tự nhận), thay toàn bộ hệ thống đèn thành project nhưng bóng xenon để tăng công suất sáng. Do đèn gầm đã là projector ánh sáng vàng rồi nên kết hợp hai loại đèn xe vẫn có thể sử dụng trong điều kiện trời mưa. Có cruise control, khi di chuyển trên cao tốc sẽ nhàn hơn khá nhiều do có thể đặt tốc độ ổn định (tôi đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường rộng cùng mật độ xe không cao nên gần như có thể cài đặt cruise control trên suốt hành trình).



Tần suất sử dụng xe của gia đình tôi tương đối nhiều, hàng ngày đều di chuyển khoảng 50 km trong Hà Nội, cuối tuần khoảng 200 km trên cao tốc để về quê. Với cung đường di chuyển như vậy, chiếc Kia Morning tiêu tốn khoảng 7-8 lít/100 km. Trong nội thành, nếu ngày hai lượt vào giờ cao điểm sáng và chiều, điều hoà bật liên tục thì mức độ tiêu hao trong khoảng 10-11 lít/100 km. Nhiều người cứ nghĩ xe nhỏ thì sẽ tiết kiệm xăng hơn, nhưng thực tế sử dụng thì tôi thấy chiếc xe của tôi mức độ tiêu hao tương đương mấy dòng xe hạng cao hơn chứ không hề tiết kiệm là mấy.



Với máy 1.2, Kia Morning không quá yếu, tôi đánh giá ở mức đủ dùng. Cũng do sở thích cá nhân, gia đình tôi di chuyển tương đối nhiều. Với Kia Morning, gia đình đã sử dụng để đi hầu như khắp đất nước Việt Nam. Từ những vùng núi cao Đông, Tây Bắc cho đến vùng miền Trung Tây Nguyên, thậm chí tới cả mũi Cà Mau. Tôi đã thử chiếc xe này ở cả tứ đại đỉnh đèo phía Bắc và các con đèo dọc miền Trung Tây Nguyên. Nếu để nói tất cả đều dễ dàng và thuận lợi thì không đúng, nhưng về cơ bản chỉ cần kết hợp thêm một chút kinh nghiệm, các bạn có thể sử dụng Kia Morning đi hầu hết những con đường (có trải nhựa) ở Việt Nam.



Về vận hành trong đô thị, do xe chỉ có 4 cấp số nên khi di chuyển vào khoảng thời gian tắc đường, ở dải tốc độ thấp các bạn sẽ thấy xe hay bị giật và không được mượt mà cho lắm. Nhưng một lợi thế bù lại là xe khá nhỏ gọn, việc quay đầu hay di chuyển trong phố, các ngõ nhỏ sẽ linh hoạt và dễ dàng hơn. Khi di chuyển trên cao tốc, do xe nhẹ nên rất bồng bềnh, tay lái có cảm giác bị trượt cũng như rung lắc nếu chạy trên 100 km/h. Vì biết "thân phận" xe nhỏ nên khi đi trên cao tốc, tôi luôn chỉ đi làn tốc độ thấp nhất, duy trì dải tốc độ từ 80-90 km/h, tránh xa các loại xe tải, xe container bởi khi đi gần các loại xe này rất dễ bị luồng không khí do xe tạo ra gây ảnh hưởng. Dải tốc độ này cũng sẽ tiết kiệm xăng nhất khi mức độ tiêu hao chỉ vào khoảng 5 lít/100 km.



Về không gian lưu trữ, nếu so với Hyundai i10 thì Kia Morning thua xa. Nếu trên i10 các bạn có thể sắp xếp được 2 chiếc va ly (loại cabin bag khi đi máy bay) mà vẫn còn khoảng trống thì trên Morning, kể cả khi bỏ tấm che khoang chứa đồ, việc này gần như rất khó. Tuy vậy, nếu chỉ đi hai người các bạn hoàn toàn có thể gập phẳng hàng ghế thứ 2 xuống, lúc này không gian chứa đồ lại rất thoải mái.



Sau này, khi đã mua xe được một thời gian, tôi có cơ hội được trải nghiệm các dòng xe hạng A khác của bạn bè như Hyundai i10, VinFast Fadil, Honda Brio thì tôi thấy xe mình: chật hơn Brio và i10, chạy không bốc bằng Fadil (nhưng cảm giác Fadil chật hơn), vỏ mỏng hơn Fadil, các option trên Fadil cũng ngon hơn.



Tôi là một người khá dễ tính nên khi chọn mua xe thường chọn xe nào cho phù hợp, không quan trọng là hãng nào, màu nào, miễn là nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng và mức độ tài chính mà gia đình tôi đặt ra. Nếu để nói tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe mình đã chọn thì không hẳn đúng nhưng tổng kết lại, chiếc xe Kia Morning mà tôi đã mua và sử dụng có thể không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng nó phù hợp nhất với các nhu cầu của gia đình tôi ở thời điểm mua.



Ở thời điểm viết bài này, tôi đã chia tay chiếc xe Kia Morning này được khoảng nửa năm và chuyển sang Outlander. Bài viết là những trải nghiệm cũng như kỷ niệm đã qua với chiếc xe đầu tiên đã gắn bó với tôi trong suốt hơn 3 năm.

