Miễn vé tham quan di tích Huế cho khách Việt ngày 19/8 và Quốc khánh

TP HuếTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn vé tham quan cho công dân Việt Nam ngày 19/8 và 2/9, trong hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian mở cửa miễn phí trong hai ngày trên từ 7h đến 17h30. Du khách cần mang căn cước công dân để được vào cổng tham quan các di tích Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén...

Giá vé vào các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Vào ngày thường, vé vào cửa tại các điểm du lịch trên dao động từ 50 nghìn đến 200 nghìn đồng dành cho người lớn. Trẻ em 7-12 tuổi hầu hết được miễn phí tại các di tích, trừ Đại Nội thu 40 nghìn đồng, lăng vua Khải Định, Minh Mạng, Tự Đức thu 30 nghìn đồng.

Du khách tham quan lầu Ngũ Phụng, nơi vua Bảo Đại thoái vị ngày 30/8/1945. Ảnh: Võ Thạnh

Từ 1/1/2025, theo quy định mới của UBND TP Huế, công dân Việt Nam đến Huế tham quan được miễn vé vào 4 dịp gồm: ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế (26/3), ngày Quốc khánh 2/9, ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Năm nay, thành phố lần đầu tiên miễn vé ngày Cách mạng tháng Tám (19/8).

TP Huế đón khoảng 3,33 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,16 triệu lượt, tăng 42%. Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 6.400 tỷ đồng, tăng 59%. Số lượt khách lưu trú cũng tăng gần 11%, trong đó lượng khách quốc tế lưu trú đạt hơn 383 nghìn lượt.

Võ Thạnh