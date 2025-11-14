Miền Trung mưa lớn, lũ có thể lên báo động ba

Từ ngày 15/11, mưa lớn với tổng lượng có nơi vượt 800 mm trong ba ngày có thể khiến lũ các sông ở miền Trung lên báo động ba, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do tác động của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông, từ ngày 15 đến 20/11 miền Trung mưa lớn. Ngày mai, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa 10-30 mm, cục bộ trên 50 mm.

Mưa sau đó tăng dần, từ đêm mai đến ngày 15/11, nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và Khánh Hòa phổ biến 60-120 mm, cục bộ trên 200 mm. Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị mưa 40-70 mm, cục bộ trên 150 mm; phía tây Quảng Ngãi đến Đăk Lăk 20-40 mm, cục bộ trên 100 mm.

Từ đêm 16/11 đến hết đêm 18/11, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa phổ biến 250-500 mm, cục bộ trên 600 mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa mưa 100-300 mm, cục bộ trên 400 mm; phía tây các tỉnh này mưa 50-100 mm, cục bộ 150 mm.

Do mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 16 đến 20/11, các sông Quảng Trị đến Đăk Lăk khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Bồ, Hương (Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, Vệ, Sê Sa (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai); hạ lưu sông Ba, Kỳ Lộ (Đăk Lăk) có thể lên báo động hai, ba, có sông trên báo động ba.

Các sông An Lão, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị); sông Lại Giang (Gia Lai); sông Krông Ana, Srêpôk (Đăk Lăk) lên mức báo động một, hai và trên báo động hai.

Lũ gây ngập lụt ở TP Huế tháng 10/2025. Ảnh: Võ Thạnh

Cơ quan khí tượng đánh giá rủi ro thiên tai do lũ ở cấp ba trên thang 5 cấp. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư; sạt lở đất, lũ quét tại vùng miền núi từ Quảng Trị đến Đăk Lăk.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo để thông tin kịp thời tới chính quyền cơ sở và người dân, qua đó chủ động phòng tránh. Địa phương rà soát các khu dân cư ven sông, trũng thấp để khơi thông dòng chảy và chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn; bố trí người canh gác tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, tùy theo tình hình thực tế cho học sinh nghỉ học...

Từ tháng 10 tới nay, miền Trung liên tục mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Trong đó, đợt từ ngày 23/10 đến 3/11 tổng lượng mưa phổ biến 500-800 mm, cục bộ có nơi trên 1.000 m. Riêng Huế, Đà Nẵng mưa trên 1.500 mm, như: A Lưới (Huế) 1.755 mm, Nam Đông (Huế) 2.452 mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.061 mm.

Lũ các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi liên tục lập đỉnh, vượt qua mức lũ lịch sử. Hậu quả 32 người chết, bốn người mất tích và 43 người bị thương. 91 nhà bị ngập, 181 nhà hư hỏng, hơn 130.000 nhà ngập. Hàng trăm điểm sạt lở trên hầu khắp quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã khiến giao thông tê liệt, nhiều nơi bị cô lập.

Gia Chính