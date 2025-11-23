Miền Bắc hanh khô, miền Trung giảm mưa

Không khí lạnh tăng cường yếu khiến tuần tới miền Bắc duy trì tình trạng ngày nắng, đêm rét trong khi đó miền Trung chỉ còn mưa một số nơi đến giữa tuần sau.

Miền Bắc tuần qua duy trì tình trạng quang mây, ngày nắng, nhiệt độ giảm thấp về đêm do nằm sâu trong khối không khí rét và khô. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày mai, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống khiến miền Bắc tiếp tục duy trì kiểu thời tiết trên.

Tuần tới, trung du và vùng núi phía bắc nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ, đồng bằng 13-15 độ C. Trong khi đó, ban ngày nhiệt độ lên 24-27 độ, độ ẩm giảm xuống dưới 50% tạo cảm giác khô hanh.

Người Hà Nội tập thể dục dưới trời rét tháng 11/2025. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tuần tới 24-27 độ, ban đêm thấp nhất 12-13 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) ba ngày đầu tuần độ 4-17 độ, đến thứ năm thấp nhất giảm còn 1 độ C.

Tại miền Trung, gió đông đã suy yếu, nhưng dưới tác động của không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến 25/11 khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ có mưa phổ biến 50-110 mm, cục bộ trên 220 mm. Từ sau 25/11, mưa ở khu vực này giảm dần.

Nền nhiệt Thanh Hóa đến Huế về đêm và sáng ở mức thấp nhất phổ biến 15-18 độ, còn trong ngày dưới 25 độ C. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa chỉ còn rải rác ở hai ngày đầu tuần sau đó giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ 25-28 độ, Nam Bộ 30-33 độ C.

Một tháng qua, đã có ba đợt không khí lạnh tác động đến miền Bắc. Trong đó, đợt ngày 17/11 khiến Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn hơn 3 độ, Hà Nội 13 độ, Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ, Quảng Trị - Huế 16-19 độ C.

Gia Chính

