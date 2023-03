Microsoft trình diễn bộ công cụ cho nhà phát triển game

TP HCMĐại diện Microsoft trực tiếp hướng dẫn cách dùng AI trên Azure để xây dựng tựa game, Xbox tối ưu vòng đời trò chơi, Github hỗ trợ lập trình, ngày 18/3.

Phần trình bày diễn ra trong Hội nghị Kết nối mở rộng thị trường ngành game Việt Nam với chủ đề "Tầm nhìn mới cho game Việt". Chương trình thu hút hàng trăm nhà phát triển, đại diện studio cùng các sinh viên.

Mở đầu cho phần trình bày, ông Đào Việt Anh - Quản lý và Phát triển cộng đồng Startup & Developer tại Việt Nam của Microsoft nêu lên khái niệm về chỉ số DVI - tốc độ nhà phát triển. Chỉ số càng cao, công ty càng hoạt động hiệu quả. Theo thống kê từ tập đoàn, công ty nằm trong nhóm dẫn đầu về DIV sẽ ghi nhận tăng trưởng doanh thu gấp 4-5 lần, đi kèm lợi nhuận cao hơn 20% các nhóm xếp dưới.

DVI cũng cho thấy mối tương quan chặt chẽ với các chỉ số kinh doanh hàng đầu khác như thương hiệu, sự đổi mới, sự hài lòng của khách hàng và nhân tài. Các công ty thuộc nhóm đầu có điểm số về đổi mới cao hơn 55% so với những đơn vị đạt DVI thấp.

Làm sao để tăng chỉ số DVI? Microsoft giải quyết bài toán này bằng bộ công cụ các sản phẩm, dịch vụ nhằm hỗ trợ đội ngũ phát triển tối ưu hiệu suất, phối hợp và làm việc hiệu quả, an toàn từ bất cứ nơi đâu. Tập đoàn hiện có Visual Studio Code và Visual Studio - những công cụ phổ biến nhất, sử dụng trên tất cả cộng đồng nhà phát triển. Cùng với đó là GitHub -cộng đồng nhà phát triển lớn nhất hành tinh với hơn 50 triệu đơn vị sử dụng. Riêng trong ngành game, hãng mang đến các nền tảng: Azure, Xbox Game Pass, GitHub.

"Các công cụ của chúng tôi trao quyền cho những người sáng tạo trò chơi trên toàn cầu ở mọi giai đoạn phát triển: từ ý tưởng và thiết kế đến xây dựng, thử nghiệm, xuất bản kỹ thuật số cho đến vận hành trò chơi, kiếm tiền, phân tích, tương tác, phát triển. Từ đó, mỗi đơn vị dễ dàng mở khóa các cơ hội sáng tạo, kinh doanh", ông Việt Anh nói.

Ông Đào Việt Anh giới thiệu về loạt giải pháp Microsoft tại hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức

AI rút ngắn thời gian phác thảo, lập trình game

Azure dành cho game tập hợp nhiều công cụ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển trò chơi. Để có cái nhìn trực quan về cách sử dụng nền tảng này, Fraser Paine - nhà khoa học dữ liệu và kiến trúc sư giải pháp đám mây Aware Group trực tiếp thể hiện cách nhập các câu lệnh để Azure phác thảo nhân vật, lập trình, xây hội thoại, phân tích trải nghiệm người dùng trong game.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Azure hoạt động rất hiệu quả trong việc phân tích yêu cầu từ người dùng để cho ra sản phẩm hoàn thiện. Đầu tiên, khi xây dựng concept art (ý tưởng tổng thể), Fraser nhập câu lệnh mô tả nhân vật cần tạo ra là một cao bồi. Hệ thống gần như trả kết quả tức thì với gương mặt, trang phục, biểu cảm... trên hình ảnh 2D chính xác như mô tả. Đi kèm là các công cụ để người dùng dễ dàng điều chỉnh thông số, hoàn thiện tác phẩm như ý.

Tiếp theo, để game có sự linh hoạt, tương tác tốt thì cần xây dựng đoạn hội thoại với ngôn ngữ tự nhiên, gần gũi. Tích hợp ChatGPT, Azure có khả năng phát triển các đoạn hội thoại theo mô tả, dịch ra hơn 100 ngôn ngữ (có tiếng Việt), mang biểu cảm hài hước, dùng tiếng lóng như cách con người giao tiếp hàng ngày... mà không mất nhiều thời gian. Ví dụ khi Fraser gõ câu "Their pastries are to die for", hệ thống tự dịch thành: "Bánh của họ ngon liêu xòng đó".

Fraser Paine cũng thực hiện nhiều yêu cầu về viết code như: cho ra trò chơi rắn ăn mồi nổi tiếng trên điện thoại Nokia, thêm tính năng khóa góc nhìn vào đối thủ... ChatGPT ngay lập tức trả về các đoạn mã tương ứng, tiết kiệm nhiều thời gian lập trình.

AI còn giúp quản lý người chơi như: phát triển nội dung cá nhân hóa; phân tích phản ứng, phản hồi người chơi trong game để ngăn chặn gian lận, điều phối đến các hệ thống phù hợp (kỹ năng, tính cách) hay cải thiện các tính năng mà người dùng nhận xét chưa tốt... Thời gian tới, bản nâng cấp Azure sẽ mang đến những công cụ thông minh hơn như: từ đoạn text sẽ tạo ra hình 3D; xây dựng khung xương - chuyển động nhân vật; xây dựng cách tương tác thú vị hơn để có các đoạn hội thoại tùy biến theo ngữ cảnh...

Hội nghị diễn ra xuyên suốt ngày 18/3 tại Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Ban tổ chức

Xbox tăng tỷ lệ tiếp cận người chơi toàn cầu

Xbox Game Pass là kho nội dung game của nhà phát hành Microsoft dành cho các dòng máy Xbox Series X/S, Xbox One, hệ điều hành Windows 10 cho PC và Cloud Gaming trên nền tảng Android.

Jun Shen Chia - Giám đốc phát triển toàn cầu Xbox cho biết đây không chỉ là một nơi đóng gói các tựa game hấp dẫn mà còn giải quyết câu hỏi: chơi ở đâu, như thế nào? Người dùng có thể chơi ở bất cứ nơi đâu với TV, smartphone, máy tính cấu hình thấp để trải nghiệm game cấu hình cao mà không cần tải về, nhờ Cloud Gaming. Nền tảng này tạo cơ hội để sản phẩm tiếp cận người dùng lớn hơn, bởi họ không cần đến PC hay console, mà chỉ cần một thiết bị cá nhân cơ bản như smartphone.

Hãng còn hỗ trợ sự tăng trưởng dài hạn, giúp các studio phát triển nhân lực, tài nguyên. Xbox cũng như một kênh marketing để các tựa game khu vực Đông Nam Á hướng đến thế giới qua hệ thống sẵn có, tư vấn để các đơn vị chọn thời điểm phát hành phù hợp nhất, tham gia hội thảo truyền thông cho sản phẩm, tạo lối đi dễ dàng hơn cho các tựa game khu vực.

"Từ Xbox, các nhà phát triển đã nhận hàng tỷ USD doanh thu - tăng gấp đôi trong những năm vừa qua. Nhiều nhà phát triển đã thành công khi triển khai game mới với vòng đời dài hơn, tối đa hóa thu nhập để đưa game đến nhiều người chơi hơn, thu nhiều lợi nhuận hơn sau khi đã phát hành", Jun nói.

Đại diện tập đoàn nhấn mạnh, một điều đặc biệt từ game là tạo ra trải nghiệm đồng nhất, dù ở quốc gia nào, bạn vẫn sẽ có chung sự thấu cảm khi đánh nhau với những con quái vật chỉ có trong truyền thuyết hay thưởng thức hàng trăm công thức nấu ăn. Từ đây, Jun đưa ra lời khuyên: "Văn hóa là sức mạnh. Hãy làm những game đặc trưng cao, có yếu tố văn hóa, đó là những điều mà người chơi trên thế giới muốn đắm chìm vào. Xbox sẽ hỗ trợ mang những trải nghiệm độc đáo đó đến toàn thế giới".

GitHub hỗ trợ lập trình

Github là hệ thống quản lý dự án và phiên bản code, hoạt động như trang mạng xã hội cho các lập trình viên clone lại mã nguồn. GitHub có hai phiên bản: miễn phí và trả phí. Bản có phí được các doanh nghiệp sử dụng để tăng khả năng quản lý team, phân quyền bảo mật dự án. Tài khoản miễn phí thường cho cá nhân để lưu trữ source code.

Công cụ này giúp quản lý source code theo dạng dữ liệu phân tán, dễ dàng đồng bộ các nguồn lên cùng một hệ thống, hỗ trợ thao tác kiểm tra trong quá trình làm việc.

Ví dụ, với tính năng quản lý lịch sử code, quản lý sẽ nắm vào ngày nào, ai đang sửa, trả lại phiên bản trước đó nếu bản sửa kém hiệu quả. Khi các thành viên làm việc từ nhiều nơi, dữ liệu đều sẽ tập trung lại một nguồn, tránh xung đột hay phải. Hệ thống cũng tự động xây dựng, thử nghiệm sản phẩm cuối cùng mà không cần thao tác thủ công.

Mô hình cộng đồng giúp các thành viên có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. GitHub đồng thời tích hợp nhiều nền tảng, công cụ quản lý dự án; phân quyền chỉnh sửa, duyệt...

Chương trình buổi sáng với nhiều hoạt động thảo luận, tọa đàm, trao giải dự án game tiềm năng. Ảnh: Ban tổ chức

Hội nghị Kết nối mở rộng thị trường ngành game Việt Nam là chuỗi hoạt động do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức. Sự kiện hướng đến mục tiêu tháo gỡ những rào cản, thúc đẩy sự phát triển của ngành game. Ngoài các phiên thảo luận, chương trình còn có nhiều gian hàng trải nghiệm những tựa game hấp dẫn, sắp ra mắt. Buổi sáng cùng ngày, ban tổ chức trao giải cuộc thi "Tìm kiếm dự án game tiềm năng". Giải thưởng "Dự án xuất sắc nhất" trao cho tựa game Fish's Journey: Draw to escape với giải thưởng 15.000 USD và một Macbook M1.

Minh Tú