Mẹ Việt ưu tiên sức khỏe dịp năm mới

Trước thềm năm mới, Khánh Hà ở Hà Nội, mong gia đình và bản thân khỏe mạnh, tiếp tục có cuộc sống bình an.

Nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi cho biết từng ít quan tâm tới sức khỏe, mỗi ngày đều bận rộn gia đình, công việc. Mỗi lần khám sức khỏe định kỳ theo diện công ty, thấy các chỉ số xét nghiệm đều ở ngưỡng nhỉnh hơn mức an toàn, chị chủ quan bỏ qua.

Giữa năm 2025, chị khám phụ khoa định kỳ, phát hiện có khối u lành tính ở tử cung. Quá lo lắng, Hà tiếp tục tầm soát ung thư cổ tử cung.

"Các kết quả không có gì bất thường, nhưng tôi đã nhận một bài học về việc cần nghiêm túc hơn trong chăm sóc sức khỏe", Hà nói.

Nhiều gia đình Việt ưu tiên lối sống lành mạnh, chăm sóc sức khỏe trong năm mới 2026. Ảnh minh họa: Vecteezy

Còn Mai Lan, 40 tuổi, Hưng Yên, mô tả năm 2025 là "ốm cùng con trai". Con trai chị năm nay 10 tuổi, thường xuyên ốm vặt, mỗi khi giao mùa sẽ mắc bệnh ở mũi, họng. Do công việc bận rộn, lại nghĩ đơn giản ốm vặt, chị không thăm khám bệnh cho con. Đến khi con ốm liên miên, trở nặng nhập viện, buộc chị phải nghỉ phép dài ngày chăm con. Con khỏi, chị cũng lây bệnh mất nhiều thời gian điều trị.

"Cả nhà ốm kéo dài khiến cuộc sống cả gia đình đảo lộn. Tôi thật sự hối hận vì chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe gia đình", Lan nói.

Hà hay Lan là hai trong số bà mẹ trẻ bận rộn chưa thực sự quan tâm đến chăm sóc sức khỏe. Đến khi sức khỏe bản thân và người nhà có cảnh báo, họ bắt đầu nhìn nhận lại việc chủ động xây dựng nền tảng sức khỏe của bản thân và gia đình.

Hà cho biết từ sau khi thăm khám, chị tìm hiểu thêm về các chỉ số sức khỏe, thay vì chỉ lo lắng về ngoại hình như trước. Hà muốn khỏe từ bên trong, không chỉ tươi tắn về ngoại hình. Còn Lan để ý hơn tới cách phòng bệnh đường hô hấp, cũng như các bệnh truyền nhiễm nói chung để giúp gia đình phòng ngừa tốt hơn.

Trong đó, HPV thu hút sự chú ý của hai bà mẹ vì bản thân và gia đình có người trẻ, trẻ vị thành niên. Đây là vi rút gây u nhú ở người, có hơn 200 týp đã được xác định. Trong đó, hơn 30 týp HPV thường lây truyền qua đường tình dục. Dù đa số trường hợp nhiễm HPV có thể tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể gây ra các bệnh lý như sùi mào gà, tiền ung thư và ung thư liên quan.

Khảo sát về HPV và gánh nặng bệnh tật từ HPV của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế vào tháng 5 cho thấy cộng đồng có sự quan tâm đến việc dự phòng HPV. Nhận thức của cộng đồng về HPV, các biện pháp dự phòng tương đối tốt, đồng thời có sự đồng thuận cao về tính cấp bách và ưu tiên trong việc dự phòng vi-rút này.

Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư cổ tử cung, dự phòng HPV nằm trong to-do list của nhiều mẹ Việt đầu năm mới. Ảnh minh họa: Vecteezy

Theo Khánh Hà, "phòng bệnh còn hơn chữa bệnh" luôn là phương án đúng, tuy nhiên thường bị chị bỏ qua do áp lực công việc, đời sống. Hiện, chị cùng cả nhà áp dụng các biện pháp dự phòng HPV và các bệnh lý liên quan gồm: thực hiện lối sống lành mạnh, không hút thuốc, vận động thường xuyên, dinh dưỡng hợp lý, quan hệ tình dục an toàn, dự phòng HPV tại các cơ sở y tế. Khánh Hà cũng đã bắt đầu chủ động thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ.

Bên cạnh đó, để phòng bệnh nói chung, mỗi người trong gia đình tránh các thói quen xấu như hút thuốc, sử dụng chất có cồn, thức khuya. Thực đơn hàng ngày đảm bảo đủ chất và đa dạng thực phẩm. Môi trường sống được vệ sinh thường xuyên để loại bỏ tác nhân gây bệnh, duy trì rửa tay thường xuyên và cân nặng hợp lý.

Còn gia đình chị Lan, sau thời gian ốm liên miên, chị bắt đầu lên kế hoạch cải thiện sức khỏe. Với chồng, chị tạo thói quen cùng tập thể dục, có chế độ ăn khoa học hơn, hạn chế thức khuya và sử dụng đồ uống có cồn. Với bản thân, chị chủ động giảm cường độ công việc, để dành thêm thời gian chăm sóc và dạy con học.

Năm 2026, chị cũng đặt ra kế hoạch dự phòng HPV cho cả gia đình để an tâm, khỏe mạnh hơn. Lan giải thích con đã bước vào tuổi dậy thì, cần hiểu thêm về giới tính và các vấn đề liên quan tới HPV để "vẽ đường cho hươu chạy đúng".

Văn Hà