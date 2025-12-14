Mẹ một con nén đau giành HC đồng SEA Games

Lượt hai cô cũng thất bại, thậm chí sau khi tiếp hố cát còn tái phát chấn thương.
Cô chạy đà tốt nhưng không thể thực hiện được cú nhảy do quá đau, và chấp nhận với thành tích 13,68 m để giành HC đồng.
Chia sẻ với VnExpress, nữ VĐV 25 tuổi cho biết đây là thành tích tốt nhất của cá nhân, và nếu không chấn thương thì kết quả có thể đã tốt hơn. Sau đó, cô tự an ủi bản thân: "Huy chương nào cũng quý giá, nhưng là vàng thì tuyệt vời hơn. Dù vậy, nhìn lại sự cố gắng và việc vượt qua chấn thương này, tôi thấy tấm huy chương lần này cũng tuyệt vời".
Ngọc Hà xem con trai là động lực để cố gắng thi đấu.
Ngọc Hà quê gốc Hà Nam, là thành viên tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu ở hai nội dung nhảy xa và nhảy ba bước.
Sau khi giành HC vàng SEA Games 31, cô bị dương tính doping và không được thi đấu hai năm. Trong thời gian này, Hà lập gia đình rồi sinh con, và mới tập luyện trở lại sau năm tháng.
"Hơn 1.000 ngày không được góp mặt, tôi rất nhớ đấu trường này nên đã cố gắng hết sức. Trong những ngày xa nhà thi đấu, tôi nhớ nhất là con trai hai tuổi, nên xin dành tặng chiếc huy chương này cho con và gia đình", cô xúc động nói.
Đồng đội của Ngọc Hà là Nguyễn Thị Hường đạt 13,57 m, xếp thứ tư. Thành tích này cao hơn khi cô giành HC đồng ở SEA Games 32 tại Campuchia (13,46 m).
Giành HC vàng là cô gái người Indonesia Londa Natalia với cú nhảy đạt thông số 13,85 m.
Thanh Nhàn