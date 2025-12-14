Mẹ một con nén đau giành HC đồng SEA Games

Cô chạy đà tốt nhưng không thể thực hiện được cú nhảy do quá đau, và chấp nhận với thành tích 13,68 m để giành HC đồng.

Chia sẻ với VnExpress, nữ VĐV 25 tuổi cho biết đây là thành tích tốt nhất của cá nhân, và nếu không chấn thương thì kết quả có thể đã tốt hơn. Sau đó, cô tự an ủi bản thân: "Huy chương nào cũng quý giá, nhưng là vàng thì tuyệt vời hơn. Dù vậy, nhìn lại sự cố gắng và việc vượt qua chấn thương này, tôi thấy tấm huy chương lần này cũng tuyệt vời".