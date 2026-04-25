Mbappe dính chấn thương trước World Cup

Tây Ban NhaKylian Mbappe gặp vấn đề gân kheo, phải nghỉ sớm trong trận Real hòa Betis 1-1 ở vòng 33 La Liga tối 24/4.

Phút 81, khi tỷ số đang là 1-0, Mbappe giơ tay xin được thay ra. Sau đó, anh tự rời sân, nhưng không giấu được vẻ khó chịu đối với cơn đau ở chân trái. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Mbappe bị căng cơ gân kheo chân trái. Các bác sĩ sẽ kiểm tra thêm để xác định thời gian điều trị.

Trước đó, sau trận thắng Alaves 2-1 hôm 21/4, hai cầu thủ Real khác - Eder Militao và Arda Guler - cũng dính chấn thương gân kheo, phải nghỉ hết mùa. Ngôi sao của Barca, Lamine Yamal cũng dính chấn thương này.

Mbappe bị đau trong trận Betis 1-1 Real ở vòng 33 La Liga trên sân La Cartuja tối 24/4. Ảnh: EPA

Việc Mbappe phải nghỉ thi đấu là một tin xấu cho tuyển Pháp. Các đội tuyển chỉ còn một tháng rưỡi để chuẩn bị lực lượng cho đến khi World Cup 2026 khai mạc vào ngày 11/6.

Mbappe là cầu thủ quan trọng nhất của Pháp 8 năm qua. Tại World Cup 2018, anh ghi 4 bàn, giúp đội tuyển vô địch sau 20 năm chờ đợi. 4 năm sau đó, anh ghi 8 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và đưa đội tuyển về thứ hai. Mbappe hiện xếp thứ hai về thành tích lập công cho đội tuyển với 56 bàn, chỉ kém kỷ lục của Olivier Giroud một bàn.

Trước đó, Pháp đã phải chấp nhận mất Hugo Ekitike tại World Cup. Tiền đạo CLB Liverpool bị đứt gân Achilles, loại chấn thương cần 9-12 tháng để hồi phục, trong trận lượt về tứ kết Champions League với PSG.

Trở lại trận đấu ở vòng 33 La Liga tối 24/4. Real không giữ được lợi thế sau khi Mbappe rời sân. Phút 90+4, khi chỉ còn vài chục giây, Hector Bellerin gỡ hòa 1-1 cho Betis.

Trận hòa trên sân La Cartuja khiến Real mất thêm hy vọng vào khả năng ngăn Barca vô địch sớm. Nếu thắng trên sân Getafe tối 25/4, Barca sẽ nâng khoảng cách với đội xếp thứ hai lên 11 điểm trước năm vòng cuối.

Tình huống xấu nhất đối với Real là tiếp tục mất điểm trước Espanyol ở vòng sau, trong khi Barca thắng Osasuna. Khi đó, đội dẫn đầu sẽ bảo vệ thành công chức vô địch ngay trước trận El Clasico trên sân Camp Nou.

