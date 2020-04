Máy thở không cứu được tính mạng bệnh nhân Covid-19

Trong khi thế giới cấp tập tìm kiếm máy thở cho bệnh nhân Covid-19 nặng, nhiều bác sĩ báo cáo bệnh nhân thở máy có tỷ lệ tử vong 40-80%.

Một số bệnh viện báo cáo tỷ lệ tử vong cao bất thường ở bệnh nhân thở máy. Số khác lo ngại biện pháp này có thể gây tổn thương trong các trường hợp nhất định.

Máy thở giúp bổ sung oxy cho những người đã bị suy phổi qua một ống thông đặt trong cổ họng. Bệnh nhân được cho thuốc an thần trong quá trình này. Tỷ lệ tử vong trong các can thiệp xâm lấn như vậy là phổ biến, dù với bất cứ căn bệnh nào.

Các chuyên gia cho biết có từ 40 đến 50% bệnh nhân suy hô hấp nặng tử vong khi đang thở máy. Trong khi đó, 80% bệnh nhân Covid-19 tại New York điều trị bằng biện pháp này vẫn qua đời, theo báo cáo của giới chức bang và thành phố.

Tỷ lệ tử vong cao bất thường cũng được ghi nhận ở các khu vực khác trên khắp nước Mỹ, tiến sĩ Albert Rizzo, giám đốc y tế của Hiệp hội Phổi, cho biết.

Một bệnh nhân được đặt nằm sấp để giảm áp lực lên phổi thay vì thở máy, ngày 24/3, tại Viện Phổi học Quốc gia Koranyi. Ảnh: AP

Báo cáo tương tự xuất hiện ở Trung Quốc và Anh. Con số tại Anh là 66%.

Hiện đội ngũ bác sĩ và các nhà khoa học chưa thể lý giải điều này. Một số chuyên gia phỏng đoán tỷ lệ tử vong có thể phụ thuộc vào thể trạng của bệnh nhân trước khi nhiễm virus hoặc diễn tiến căn bệnh ở thời điểm đặt máy thở. Nhiều người cho rằng máy thở có thể gây hại cho bệnh nhân theo thời gian sử dụng vì áp suất cao tác động lên phổi.

Bác sĩ Eddy Fan, chuyên gia hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa Toronto, cho biết thông khí cơ học không phải liệu pháp lành tính và có thể gây tổn thương phổi. Đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất trong vài thập kỷ qua.

Nguy cơ tử vong có thể được giảm thiểu bằng cách hạn chế áp lực và kích thước luồng khí đưa vào cơ thể bệnh nhân.

Theo Tiến sĩ Joseph Habboushe, một bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện ở Manhattan, chỉ vài tuần trước, bệnh nhân ở thành phố New York được thở máy thường xuyên. Trong quá trình điều trị Covid-19, một số bác sĩ cho biết họ đang cố gắng hạn chế cách thức này, chuyển sang điều trị bằng kỹ thuật thay thế.

Một trong số đó là đặt bệnh nhân nằm sấp để giảm áp lực lên phổi, giúp hô hấp tốt hơn. Cách khác là cung cấp oxy thông qua các ống thở nối với mũi. Nhiều bác sĩ còn thử nghiệm thêm oxit nitric và hỗn hợp khí, giúp cải thiện lưu lượng máu và oxy đến khác phần ít tổn thương.

"Nếu có thể chữa trị hiệu quả mà không cần đặt nội khí quản, bệnh nhân có khả năng sẽ hồi phục tốt hơn", ông Habboushe nhận định.

Ông cũng cho biết quyết định này không liên quan đến vấn đề khan hiếm thiết bị y tế, dù đây vẫn là mối lo còn hiện hữu.

Theo tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt, bệnh nhân Covid-19 phải thở máy lâu hơn nhiều so với những bệnh nhân khác. Chẳng hạn, thời gian dùng máy thở của người bệnh viêm phổi do vi khuẩn là không quá một hoặc hai ngày. Song có những bệnh nhân Covid-19 sử dụng thiết bị từ 7 đến 15 ngày và họ đã qua đời, ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, cho biết hôm 8/4.

"Máy thở không phải biện pháp điều trị. Nó là hình thức hỗ trợ trong khi chúng tôi chờ bệnh nhân hồi phục", chuyên gia về phổi của Hệ thống Y tế Đại học Miami ở Florida, nhắc lại.

Thục Linh (Theo AP)