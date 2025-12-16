'Máy tạt' Phi Hoàng đã oanh tạc Philippines thế nào?

Từng trực tiếp góp dấu giày vào cả hai bàn trong màn lội dòng trước Philippines ở giải U23 Đông Nam Á, Nguyễn Phi Hoàng một lần nữa tỏa sáng trong thắng lợi 2-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

Việt Nam và máy tạt Phi Hoàng đã oanh tạc Philippines như thế nào?

Ở bán kết SEA Games 33 tối 15/12, Việt Nam chủ trương tổ chức tấn công thiên về cánh trái, nơi có Nguyễn Đình Bắc kỹ thuật và tốc độ với khả năng quấy rối, cùng cỗ máy tạt bóng chính xác Phi Hoàng. Tần suất ấy được tăng cường từ hiệp hai, khiến hàng thủ Philippines dần thấm mệt.

Với dải tạt bóng đa dạng, cùng sự quan sát kỹ lưỡng trước khi tung đường chuyền, Phi Hoàng liên tục oanh tạc từ cánh trái. Và nếu ví đấy là phương pháp "thử-sai" của HLV Kim Sang-sik, pha kiến tạo chuẩn chỉnh của cầu thủ quê Quảng Bình dành cho Lê Văn Thuận đánh đầu ghi bàn ở phút 89 là thành quả của sự kiên trì, nhất quán với kế hoạch đề ra.

Hoàng Thông