Máy Phoenix hỗ trợ sàng lọc bệnh lý mắt ở trẻ sơ sinh

BVĐK Tâm Anh ứng dụng máy Phoenix trong sàng lọc bệnh lý mắt, phát hiện tăng sinh võng mạc (ROP) có thể gây mù lòa ở trẻ sinh non.

Theo KidsHealth, ROP xảy ra ở võng mạc trẻ sinh non có quá trình tạo mạch máu võng mạc không hoàn chỉnh. Thông thường ở tuần 16 thai kỳ, mắt sẽ phát triển các mạch máu rồi tiến dần cạnh võng mạc, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng.

Ở trẻ sinh non, quá trình phát triển trên bị gián đoạn, các mạch máu không thể tiếp cận võng mạc, không cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho cơ quan này, dẫn đến bệnh lý võng mạc.

Trẻ mắc ROP có nguy cơ giảm thị lực, dẫn đến mù lòa nếu không điều trị sớm. Theo Childrens Hospital, ước tính hơn 10% trẻ sinh non dưới 30 tuần, nặng chưa đến 1,5kg, trẻ có tiền sử thở oxy cao áp kéo dài có nguy cơ mắc ROP.

Với mục đích hỗ trợ sàng lọc các bệnh lý mắt ở trẻ sơ sinh, các nhà sản xuất đã cho ra đời máy Phoenix Icon, giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý mắt như ROP, glocom, đục thủy tinh thể bẩm sinh, mờ - đục giác mạc.

Thiết bị có cơ chế hiện đại cùng nhiều tính năng như: chụp võng mạc diện rộng, công nghệ chiếu sáng, cảm biến. Máy cung cấp hình ảnh có độ tương phản cao, phân giải tốt, có thể xác định rõ từng chi tiết trên võng mạc, nhất là mạch máu nhỏ, phát hiện tổn thương nhỏ.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Trung tâm Mắt công nghệ cao Tâm Anh - cho biết BVĐK Tâm Anh đầu tư máyPhoenix từ Mỹ nhằm tầm soát sớm các bệnh lý mắt cho trẻ sơ sinh, nhất là bé dưới 33 tuần tuổi, khi sinh nặng dưới 1,8 kg hoặc có các yếu tố nguy cơ như viêm phổi, suy hô hấp, thiếu máu.

"Với trường hợp trên, việc tầm soát là bắt buộc nhằm phát hiện ROP và nhiều bệnh lý mắt khác, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời tránh nguy cơ mù lòa cho trẻ", bác sĩ lý giải.

Bé sinh non ở tuần 27 được thực hiện tầm soát bệnh lý mắt trên máy Phoenix. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Trước đây, để tầm soát ROP, các cơ sở y tế thường dùng đèn soi đáy mắt có thiết kế nhỏ gọn, soi trực tiếp vào mắt trẻ sơ sinh. Với kinh nghiệm và quan sát thực tế, bác sĩ sẽ đánh giá trẻ có mắc bệnh ROP hay không? Phương pháp này không thể ghi lại hình ảnh thực của bệnh, không hỗ trợ hội chẩn yêu cầu độ chính xác cao với trường hợp nặng.

Máy tích hợp công nghệ chiếu sáng và cảm biến độc quyền, cho phép trường nhìn rộng 100 độ. Với cùng độ phân giải, ống kính Phoenix có thể phóng đại cao gấp 30 lần. Dựa vào hình ảnh chi tiết, bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác bệnh lý võng mạc, kể cả ROP, thay vì dựa theo kinh nghiệm như phương pháp cũ.

Ngoài chụp, Phoenix cũng có khả năng quay video nhanh, ghi rõ mọi chi tiết trên võng mạc trẻ sinh non. Dữ liệu được hệ thống máy lưu trữ, bảo mật nhằm theo dõi, so sánh hình ảnh qua các lần kiểm tra và phục vụ hội chẩn khi cần. Máy có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, tiện di chuyển, phù hợp với trẻ sinh non phải điều trị hồi sức, giám sát y tế.

Tại Trung tâm Mắt công nghệ cao, đội ngũ nhãn khoa và khoa sơ sinh BVĐK Tâm Anh áp dụng quy trình tầm soát bệnh lý mắt trên máy Phoenix, đảm bảo nhanh, cho kết quả chính xác.

"Với các bệnh lý mắt sơ sinh, tùy tuổi thai và cân nặng lúc chào đời, bệnh có thể khởi phát khoảng 3-4 tuần sau sinh. Cha mẹ cần chủ động đưa bé đi khám, sàng lọc bệnh sớm nhất", PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp nói thêm.

Nhài Hoàng