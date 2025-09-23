Máy bay Nga lượn sát nhà cao tầng khi Moskva hứng tập kích quy mô lớn

Một phi cơ Nga bay thấp bất thường, gần sát tòa nhà cao tầng ở tỉnh Moskva, dường như do cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV của Ukraine.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng Ukraine đêm 22/9, rạng sáng 23/9 tiến hành cuộc tập kích lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào thủ đô Nga. Đây là một trong những cuộc tập kích lớn nhất bằng UAV của Ukraine nhằm vào thủ đô Nga trong nửa năm nay.

Ông Sobyanin thông báo lực lượng phòng không trực chiến ở thành phố đã bắn hạ 36 UAV Ukraine, nhưng không nêu rõ tổng cộng bao nhiêu chiếc đã được sử dụng trong cuộc tập kích.

Video trên mạng xã hội X cho thấy trong lúc đòn tập kích UAV của Ukraine diễn ra, một phi cơ Nga bay thấp bất thường, gần sát một tòa chung cư cao tầng ở tỉnh Moskva, dường như để tránh nguy cơ va chạm với UAV.

Trang RT dẫn các nguồn tin cho biết đây là máy bay chở khách Airbus A380 hoặc vận tải cơ Antonov An-124. Đài BBC cho biết đã xác nhận tính xác thực của video.

Moskva hứng tập kích quy mô lớn, phi cơ phải bay sát nhà cao tầng Phi cơ bay sát tòa nhà cao tầng giữa cuộc tập kích UAV của Ukraine trong video đăng ngày 23/9. Video: X/igorsushko

Yuri Kotenok, phóng viên phụ trách mảng quân sự của trang Izvestia, nhận định phi cơ bay thấp nhiều khả năng để giảm thiểu nguy cơ bị UAV Ukraine đánh trúng, đồng thời cáo buộc Kiev muốn làm rơi máy bay Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đánh chặn tổng cộng 150 UAV Ukraine tính từ chiều 22/9 đến sáng hôm nay, trong đó có những chiếc bị hạ trên bầu trời tỉnh Moskva. Cơ quan này không nêu tổng số UAV mà Ukraine đã sử dụng và thiệt hại liên quan.

Truyền thông Nga cho biết cuộc tập kích của Ukraine đã khiến gần 100 chuyến bay bị hủy và hàng chục chuyến khác bị hoãn tại Sheremetyevo, sân bay lớn nhất nước này.

Giới chức tỉnh Belgorod ở tây nam Nga nói ít nhất 7 người đã bị thương do bị UAV Ukraine tập kích hôm nay.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Không quân nước này thông báo quân đội Nga đã phóng ba tên lửa Iskander-M và 115 UAV các loại để tập kích Ukraine, trong đó 103 phi cơ đã bị bắn hạ hoặc gây nhiễu. Số tên lửa và máy bay còn lại đánh trúng 6 địa điểm, mảnh vỡ từ UAV bị hạ rơi xuống 8 khu vực.

Giới chức Ukraine cho biết cuộc tập kích của Nga đã khiến hai người thiệt mạng ở Odessa và Zaporizhzhia.

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên sử dụng UAV tầm xa tập kích hạ tầng trọng yếu của nhau, dù hai bên đều khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của đối phương.

Phạm Giang (Theo BBC, Izvestia, Moscow Times, Ukrainska Pravda)