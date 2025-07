Máy AOI hệ thống kiểm tra quang tự động - Automated Optical Inspection

Hạng mục đăng ký: Giải pháp

Máy AOI của Viet Dynamic là hệ thống kiểm tra ngoại quan tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thị giác máy (Machine Vision), được thiết kế tối ưu cho các nhà máy sản xuất quy mô vừa và nhỏ.



Thiết bị tích hợp phần mềm nhận diện lỗi do Viet Dynamic tự phát triển, cho phép phát hiện nhanh chóng và chính xác các lỗi trên dây chuyền sản xuất như vết xước, sai lệch hình dáng, lỗi linh kiện, mất chữ, hoặc mờ chữ.



Hệ thống có giao diện thân thiện, dễ vận hành qua màn hình, không yêu cầu đội ngũ chuyên sâu. Máy hỗ trợ kết nối với hệ thống quản lý sản xuất (MES), cung cấp cảnh báo theo thời gian thực và lưu trữ dữ liệu để phân tích, truy xuất lỗi.

Điểm mới:

- Phần mềm kiểm tra do Viet Dynamic tự phát triển, tối ưu cho thiết bị AOI, có khả năng nhận diện các lỗi phức tạp trong môi trường sản xuất công nghiệp.

- Thiết kế "All-in-One" nhỏ gọn, dễ triển khai, đặc biệt phù hợp cho các nhà máy vừa và nhỏ chưa có hạ tầng phức tạp.

- Hỗ trợ huấn luyện mô hình, giúp người vận hành dễ dàng cập nhật khi có sản phẩm mới.

- Chi phí đầu tư thấp hơn 40–60% so với các hệ thống AOI nhập khẩu, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nội địa.

- Khả năng tùy chỉnh cao, dễ dàng mở rộng hoặc điều chỉnh theo đặc thù dây chuyền sản xuất và yêu cầu kiểm tra cụ thể của từng doanh nghiệp.

- Là máy AOI đầu tiên do Việt Nam tự phát triển hoàn toàn, bao gồm cả phần cơ khí, điện – điều khiển và phần mềm, đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp.



Đội ngũ phát triển: Võ Văn Khôi, Lương Hữu Dũng, Huỳnh Thị Ngọc