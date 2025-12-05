Mâu thuẫn nội bộ khiến đơn vị Ukraine ở Kiev bị Nga tập kích

Một nhóm quân nhân và sĩ quan tình báo Ukraine đụng độ ở thủ đô Kiev, dẫn tới lộ vị trí và bị Nga tập kích bằng UAV tầm xa.

Tờ Ukrainska Pravda cho biết cuộc đụng độ xảy ra hôm 3/12 tại viện điều dưỡng Zhovten ở khu Koncha-Zaspa, phía nam thủ đô Kiev, giữa các đặc vụ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) và binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Dự bị số 178.

Các thành viên GUR đã phá cổng và hàng rào của viện điều dưỡng, nổ súng cảnh báo, bắt 10 binh sĩ Tiểu đoàn 178 và "gây thương tích đáng kể" cho những người này. Nhóm đặc vụ GUR sau đó thả các quân nhân Tiểu đoàn 178 và cố thủ bên trong cơ sở, không cho đại diện quân đội và cảnh sát tiến vào trong.

Phát ngôn viên GUR cho biết cơ quan này đã ký thỏa thuận với chủ sở hữu viện điều dưỡng Zhovten để dùng cơ sở làm nơi ở cho nhân viên. Tuy nhiên, các binh sĩ Tiểu đoàn số 178 lại tới ở theo hợp đồng ký với ban quản lý viện. Một nguồn tin cho biết đại diện GUR đã nhiều lần yêu cầu nhóm binh sĩ rời khỏi nơi này.

Viện điều dưỡng Zhovten ở khu Koncha-Zaspa, Kiev, Ukraine. Ảnh: UP

Một ngày sau khi thông tin về sự việc được công bố, truyền thông Ukraine cho biết 3 máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga đã tập kích viện điều dưỡng Zhovten. Thương vong và thiệt hại liên quan chưa được tiết lộ.

Sevgil Musayeva, tổng biên tập của Ukrainska Pravda, giải thích rằng tờ báo công khai địa điểm xảy ra vụ đụng độ là vì lợi ích của công chúng. "Đây là vụ đụng độ có vũ trang giữa thành viên GUR và binh sĩ Ukraine trong vùng nội đô Kiev. Đây không phải là suy đoán hay tin đồn, mà là sự thật được nhiều bên xác nhận và không thể tránh khỏi chú ý", ông nói.

Theo ông Musayeva, thông tin binh sĩ Ukraine cư trú tại viện điều dưỡng Zhovten đã được công khai kể từ năm 2024. "Mọi người đã biết điều này từ rất lâu trước khi truyền thông đưa tin", ông nhấn mạnh.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trong bản tin về tình hình chiến sự ngày 4/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công 153 mục tiêu là cơ sở quân sự, nơi tập kết nhân lực và vũ khí của quân đội Ukraine cùng hạ tầng phục vụ phóng UAV, mạng lưới hậu cần và năng lượng, song không công bố địa điểm cụ thể.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, UP, Reuters)