Marathon Việt Nam kỳ vọng HC vàng ở SEA Games 33

Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, cùng Bùi Thị Thu Hà sẽ đại diện Việt Nam dự nội dung marathon tại SEA Games 33 ở Thái Lan.

Nguyên Thanh đang giữ kỷ lục marathon nội dung nam ở Việt Nam với thành tích 2 giờ 18 phút 43 giây, lập năm 2024. Anh cũng là chân chạy Việt Nam đầu tiên giành HC vàng SEA Games 31, với thành tích 2 giờ 25 phút 8 giây khi đại hội diễn ra trên sân nhà năm 2022.

Đến SEA Games 32 tại Campuchia, Nguyên Thanh chỉ giành HC đồng với thời gian 2 giờ 35 phút 49 giây. VĐV sinh năm 1995 cho biết bản thân rút ra được nhiều bài học và quyết tâm trở lại tốt nhất. Tuy nhiên, năm 2025 chứng kiến nhiều thăng trầm với Nguyên Thanh.

Hoàng Nguyên Thanh mừng khi về nhất nội dung marathon nam SEA Games 31, trên sân Mỹ Đình sáng 19/5/2022. Ảnh: Đức Đồng

Vào tháng 3, Nguyên Thanh về nhất ở giải VĐQG marathon và cự ly dài trên đường chạy Đông Hà, Quảng Trị, với 2 giờ 32 phút 24 giây. Nhưng một tháng sau, thể trạng không tốt khiến anh không hoàn thành phần thi ở VnExpress Marathon All-star, nơi quy tụ những chân chạy hàng đầu trong nước và quốc tế.

Sau đó, Nguyên Thanh không xuất hiện nhiều tại các giải chạy trong nước để tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33. Anh muốn giành HC vàng, và hướng tới mục tiêu sub2h30. Các đối thủ chính của Nguyên Thanh vẫn đến từ bốn nước mạnh về chạy đường dài trong khu vực là Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam và các VĐV cũng thận trọng khi marathon tiềm ẩn nhiều biến số. Đến giờ, đội vẫn chưa thể lên phương án chiến thuật do ban tổ chức SEA Games 33 chưa công bố cung đường chạy. Ngoài ra, thời tiết cũng tác động lớn.

Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất nội dung marathon nữ giải VĐQG Tiền Phong marathon 2025 tại Đông Hà, Quảng Trị vào ngày 30/3/2025. Ảnh: Tiền Phong Marathon

Trong khi đó, ở nội dung nữ, HC bạc SEA Games 32 Lê Thị Tuyết không được lựa chọn. Căn cứ trên phong độ và thành tích trong năm 2025, ban huấn luyện trao cơ hội cho Hoàng Thị Ngọc Hoa và Bùi Thị Thu Hà. Việt Nam còn có hai chân chạy marathon nữ khét tiếng khác, nhưng Phạm Thị Hồng Lệ đã giải nghệ, còn Nguyễn Thị Oanh tập trung cho các cự ly 3.000m, 5.000m và 10.000m.

Ngọc Hoa sinh năm 2000 và từng giành HC đồng SEA Games 31 với kết quả 2 giờ 57 phút 35 giây. Đến năm 2024, cô phá kỷ lục Quốc gia khi đạt 2 giờ 44 phút 52 giây, trước khi bị Nguyễn Thị Oanh vượt qua với 2 giờ 39 phút 50 giây. Trong khi đó, Bùi Thị Thu Hà, sinh năm 2003, là chân chạy đang lên với thành tích ổn định khoảng 2 giờ 50 phút.

Ở giải VĐQG marathon và cự ly dài 2025, Ngọc Hoa về nhất với 2 giờ 42 phút 10 giây. Thu Hà xếp thứ ba với 6 phút 40 giây ít hơn.

Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 12 HC vàng ở SEA Games 33. Đội tuyển chia nhiều nhóm, đang tập luyện tại Trung Quốc, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Bắc Ninh.

Việt Nam từng đứng nhất SEA Games 30 và 31, với lần lượt 16 và 22 HC vàng. Đến kỳ 32, đội đứng nhì khi đoạt 12 HC vàng, 20 HC bạc và 8 HC đồng.

VĐV đoạt HC vàng ở nội dung nam là Nguyễn Trung Cường (3.000m vượt chướng ngại vật). Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Oanh giành bốn HC vàng (1.500m, 5.000m, 10.000m, 3.000 vượt chướng ngại vật), Nguyễn Thị Thu Hà (800m), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100m rào), Nguyễn Thị Huyền (400m rào), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km), Nguyễn Linh Na (bảy môn phối hợp). Nội dung đồng đội đứng nhất là chạy tiếp sức nữ 4x400m và chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu giành 17 HC vàng để tiếp tục đứng nhất. Ở SEA Games 32, Thái Lan đoạt 16 HC vàng, 8 HC bạc và 5 Hc đồng.

SEA Games 33 tổ chức từ ngày 9/12 đến 20/12. 47 nội dung điền kinh chủ yếu diễn ra ở sân Suphachalasai và sân Quốc gia tại Bangkok.

Hiếu Lương