Màn ngược dòng lịch sử của Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết SEA Games

Trên sân nhà, Thái Lan nhập cuộc khí thế, mở tỷ số từ chấm đá phạt sát cấm địa bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp của Yotsakon Burapha. Thủ môn Nguyễn Trung Kiên bay người cản phá, chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.
Đây là bàn thứ bảy của Yotsakorn tại giải, đồng thời là trận thứ ba liên tiếp anh ghi bàn từ tình huống đá phạt.
Thủng lưới hai bàn liên tiếp, còn đội nhà đánh mất thế trận, HLV Kim Sang-sik lập tức thay người sớm. Nguyễn Thái Sơn được tung vào sân thay Nguyễn Thái Quốc Cường, khi HLV Kim muốn gia cố tuyến giữa, tăng khả năng kiểm soát bóng.
Những thay đổi của Việt Nam sớm phát huy tác dụng ở đầu hiệp hai. Đón đường chọc khe của đồng đội, Nguyễn Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn Sorawat.
Đội trưởng Việt Nam dùng sức rướn đẩy bóng vượt qua đối phương, buộc thủ thành Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Đình Bắc dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam.
Cũng đúng 11 phút sau, từ quả phạt góc của Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp trong vòng cấm, tạo sức ép khiến Waris lúng túng phản lưới nhà.
HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự "mát tay" trong những điều chỉnh nhân sự. Văn Thuận sau khi vào sân thi đấu xông xáo và chính anh là người mang về quả phạt góc, từ tình huống sút xa đưa bóng chạm chân hậu vệ Thái Lan.
Phút 96, ba cầu thủ vào sân từ ghế dự bị phối hợp mang về bàn thắng nâng tỷ số cho Việt Nam. Nguyễn Thái Sơn chuyền bóng để Lê Văn Thuận xử lý bình tĩnh trong cấm địa. Cú sút chìm của tiền vệ mang áo số 10 bị thủ môn Sorawat đẩy ra, nhưng Thanh Nhàn đã ập vào rất nhanh đá bồi thành công.
Sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-2, cầu thủ mang áo số 22 cởi áo ăn mừng và phải nhận thẻ vàng. Đây là lần đầu Việt Nam thắng Thái Lan trên sân của đối thủ ở một trận chính thức cấp độ U23.
Các cầu thủ Việt Nam chạy đến ôm và đè lên Thanh Nhàn, trong khi phần lớn cầu trường Rajamangala im bặt, chỉ có những tiếng hô từ khu vực khán giả đội khách.
Không khí này cũng dễ hiểu khi Việt Nam trải qua hiệp một đầy khó khăn, nhưng vùng lên trong hiệp hai trước khi định đoạt trận đấu ở hiệp phụ.
Đức Đồng - Hiếu Lương