Màn ngược dòng lịch sử của Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết SEA Games

Cũng đúng 11 phút sau, từ quả phạt góc của Văn Thuận, Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp trong vòng cấm, tạo sức ép khiến Waris lúng túng phản lưới nhà.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự "mát tay" trong những điều chỉnh nhân sự. Văn Thuận sau khi vào sân thi đấu xông xáo và chính anh là người mang về quả phạt góc, từ tình huống sút xa đưa bóng chạm chân hậu vệ Thái Lan.