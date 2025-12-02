Malaysia nguy cơ mất 7 cầu thủ quan trọng ở SEA Games

Do các CLB từ chối nhả quân, U22 Malaysia nhiều khả năng vắng 7 trụ cột khi tranh tài môn bóng đá nam SEA Games 33.

HLV U22 Malaysia, ông Nafuzi Zain thừa nhận đang "mất ngủ", 4 ngày trước trận ra quân bảng B gặp Lào. Theo ông, 7 cầu thủ này "gần như chắc chắn không thể góp mặt" tại giải, ngoại trừ một số trường hợp thuộc biên chế Selangor, vì ban huấn luyện CLB và LĐBĐ Malaysia vẫn đang tiếp tục trao đổi để tìm giải pháp.

U22 Malaysia tập trên sân Sime Darby ở Selangor, Malaysia ngày 1/12/2025. Ảnh: Bernama

Tuy nhiên, phần còn lại vẫn trong tình trạng không rõ ràng, khiến kế hoạch nhân sự của U22 Malaysia liên tục bị xáo trộn. "Chúng tôi cần những cầu thủ tốt nhất", HLV Nafuzi Zain nói. "SEA Games không nằm trong lịch FIFA nên các CLB có quyền giữ cầu thủ, nhưng tôi hy vọng họ sẽ cân nhắc, đặc biệt là trận ra quân rất quan trọng".

Theo báo Berita Harian, 5 trong 7 trụ cột Malaysia sẽ khó dự SEA Games là Ubaidullah Shamsul Fazili, Fergus Tierney, Muhammad Abu Khalil, Haqimi Azim Rosli và Aliff Izwan Yuslan. Những cầu thủ này đều có tên trong danh sách sơ bộ của Malaysia, và vài người là thành viên đội tuyển quốc gia.

Thiếu hụt lực lượng buộc U22 Malaysia phải tập luyện trong điều kiện chắp vá. Một số cầu thủ được triệu tập phải di chuyển liên tục giữa đội tuyển và CLB để phục vụ các trận đấu ở giải quốc nội. Điều này khiến chất lượng buổi tập bị ảnh hưởng, trong khi thời gian chuẩn bị cho giải chỉ còn rất ít.

Malaysia đã thất bại ở cả giải U23 Đông Nam Á lẫn vòng loại U23 châu Á hồi tháng 7 và 9. Ở trận gặp Lào ngày 6/12, thầy trò Nafuzi Zain buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Theo thể thức mới, chỉ đội nhất bảng và một đội nhì bảng tốt mới vào bán kết.

Bất chấp khó khăn, tinh thần đội bóng vẫn được duy trì. Trung vệ Ahmad Aysar Hadi cho biết toàn đội hy vọng sẽ có một "phép màu", giúp lực lượng trở nên đầy đủ hơn ở phút chót. "Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học, nhất là về cách vận hành lối chơi tập thể", Aysar Hadi nói thêm.

Malaysia nằm ở bảng B, lần lượt gặp Lào ngày 6/12 và Việt Nam ngày 11/12 tại Bangkok. Lần gần nhất bóng đá nam Malaysia giành HC vàng SEA Games là năm 2011, khi họ thắng Indonesia trong loạt sút luân lưu chung kết ở Jakarta.

Hoàng An (theo Berita Harian)