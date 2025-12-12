Madam Pang thưởng nóng khi Thái Lan vào bán kết SEA Games

Thái LanSau khi hạ Singapore 3-0 ở lượt cuối vòng bảng, Thái Lan vào bán kết và nhận tổng cộng 800.000 baht từ Chủ tịch Liên đoàn Madam Pang.

Trong trận đấu cuối bảng A, Singapore chỉ gây khó khăn trong hiệp một, khi Thái Lan thay đến 6 vị trí so với đội hình xuất phát trận đấu trước với Timor Leste. Nhưng sau khi điều chỉnh chiến thuật, Thái Lan chơi bùng nổ đầu hiệp hai. Chỉ trong 5 phút, từ phút 49 đến 54, chủ nhà ghi ba bàn nhờ công Siraphop Wandee và cú đúp của Yotsakorn Burapha.

Bà Madam Pang (thứ hai từ phải sang) trên khán đài sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan hôm 11/12. Ảnh: Khaosod

Thắng 3-0, Thái Lan có 6 điểm sau hai trận, đứng nhất bảng A. Chủ nhà sẽ chờ kết quả trận đấu giữa Indonesia và Myanmar ở bảng C diễn ra hôm nay 12/12, để xác định đối thủ tiếp theo. Theo kết quả phân nhánh, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì có thành tích tốt nhất ở bán kết.

Sau trận gặp Singapore, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, bà Madam Pang trực tiếp động viên và thưởng nóng 300.000 baht, nâng tổng mức thưởng của hai trận lên 800.000 baht (khoảng 665 triệu đồng). Bà cho biết áp lực càng lớn khi tiến sâu, nhưng đây cũng là lúc Thái Lan phải chứng minh vị thế trong khu vực.

Tiền đạo Yotsakorn Burapha, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công, cho rằng danh hiệu Vua phá lưới chỉ là phần thưởng thêm. Anh cho hay mục tiêu lớn nhất vẫn là tấm HC vàng SEA Games: "Nếu tôi ghi nhiều bàn mà Thái Lan không vô địch, mọi thứ đều vô nghĩa".

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng tỏ ra thận trọng. Ông cho rằng dù hai chiến thắng trước Timor Leste và Singapore mang lại sự tự tin, Thái Lan không được phép chủ quan. Ông cho biết sẽ tính toán lại lực lượng, cân bằng giữa phong độ và thể trạng để tránh sự chủ quan hay quá tải. HLV Thawatchai nhấn mạnh: "Thắng vòng bảng chỉ là bước đầu. Vào bán kết, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá".

Cùng thời điểm, cục diện các bảng còn lại cũng được xác định. U22 Việt Nam đứng nhất bảng B, trong khi U22 Philippines nhất bảng C. Hai đội sẽ gặp nhau ở bán kết vào ngày 15/12.

Vy Anh