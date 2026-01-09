Madam Pang nhận lỗi khi hụt 4 HC vàng bóng đá SEA Games 33

Thái LanChủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam, còn gọi là Madam Pang, lần đầu lên tiếng nhận trách nhiệm khi không giành được HC vàng SEA Games nào ở bốn nội dung của bóng đá và futsal.

Madam Pang đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận đây là sai lầm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trong cuộc họp với Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT) chiều nay 9/1, tức ba tuần sau khi kết thúc SEA Games 33. Việc lần đầu không giành được HC vàng nào, lại ở Đại hội trên sân nhà, khiến FAT và bà Pang chịu nhiều chỉ trích.

Thái Lan chỉ giành HC bạc bóng đá và futsal nam, HC đồng bóng đá và futsal nữ. Trong đó, thất bại 2-3 trước Việt Nam ở chung kết bóng đá nam, dù dẫn 2-0, để lại nỗi thất vọng lớn nhất.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (giữa) phát biểu tại cuộc họp với Ủy ban Olympic Thái Lan ở Bangkok, Thái Lan vào chiều 9/1/2026. Ảnh: Main Stand

"Trước hết, tôi phải gửi lời xin lỗi đến Ủy ban Olympic vì đã không giành được bất kỳ HC vàng SEA Games nào, đặc biệt ở bóng đá nam", Chủ tịch FAT nói. "Tôi thừa nhận đó là lỗi của liên đoàn khi không thể giúp các cầu thủ nghỉ ngơi và tập trung trọn vẹn cho giải đấu".

Thời gian diễn ra SEA Games 33 không nằm trong lịch FIFA days, vì vậy các CLB có quyền từ chối nhả cầu thủ. Đối với Thái Lan, một số cầu thủ phải luân phiên lên đội tuyển rồi trở về CLB để thi đấu. "Họ mệt mỏi khi trở lại đội tuyển. Rõ ràng điều này đã ảnh hưởng đến việc thi đấu trong hiệp phụ chung kết, nhưng Việt Nam cũng đã chơi tốt", bà Pang nói thêm.

Tuy nhiên, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cũng chỉ ra rằng việc quản lý phải xem xét trên nhiều khía cạnh, và cân bằng giữa lợi ích của CLB và đội tuyển. Hiện tại, hệ số ở LĐBĐ châu Á (AFC) của giải vô địch quốc gia Thái Lan đã ngang bằng với Trung Quốc, dẫn đến tăng số suất dự các giải cấp châu lục. Điều này tạo ra nhiều thách thức cho các cấp ĐTQG, nhưng cũng đòi hỏi sự linh hoạt trong quản lý và mối quan hệ giữa đôi bên.

"Tôi vẫn ngồi được ở vị trí này vì luôn phải cân bằng mọi thứ", Madam Pang cho hay. "Tạo ra sự cân bằng tuyệt đối giữa đội tuyển với Thai League không dễ. Chúng ta cần nhiều cuộc thảo luận hơn với CLB và cần phải rất linh hoạt".

Điều này ảnh hưởng ngay lập tức đến vòng chung kết U23 châu Á 2026 đang diễn ra ở Arab Saudi. Thái Lan đã phải thay 10 vị trí so với SEA Games 33, do CLB chủ quản không nhả người, trong đó nhiều gương mặt là trụ cột như trung vệ Chanapach Buaphan, tiền vệ Seksan Ratree hay tiền đạo Yotsakorn Burapha.

Việt Nam 3-2 Thái Lan Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025.

Bên cạnh đó, hạn ngạch cầu thủ nước ngoài tham dự Thai League 1 cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến cầu thủ Thái Lan ít có cơ hội thi đấu, dẫn đến giảm chất lượng. Giải VĐQG Thái Lan quy định mỗi đội được đăng ký 7 cầu thủ nước ngoài và không giới hạn cầu thủ Đông Nam Á. Tối đa 5 cầu thủ nước ngoài và 2 Đông Nam Á được thi đấu cùng lúc trên sân.

Ở bóng đá nữ, Thái Lan thua Philippines sau loạt luân lưu ở bán kết, rồi thắng Indonesia để giành HC đồng. Madam Pang thừa nhận chạm trán Philippines giờ rất khó khăn, vì 18 trong 23 cầu thủ đối phương mang dòng máu lai. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận bóng đá nữ Thái Lan đang chuyển đổi chậm chạp.

"Tôi phải thừa nhận rằng trong 8 năm qua, kể từ khi tôi không còn trực tiếp quản lý đội tuyển nữ, chúng ta vẫn đang dùng nhiều cầu thủ cũ", bà Pang cho biết. "Các cầu thủ mang dòng máu lai, hoặc thi đấu ở nước ngoài chưa có nhiều thời gian tập luyện và chưa hòa nhập được".

Trung Thu (theo Matichon)