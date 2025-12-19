Madam Pang đau lòng vì Thái Lan thua ngược Việt Nam

Thái LanChủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang chỉ nói đúng hai chữ "đau lòng" với truyền thông sau khi Thái Lan thất bại ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Madam Pang có mặt ở sân Rajamangala tối 18/12 để theo dõi trận đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam. Bà không bộc lộ nhiều cảm xúc trong trận và chỉ nói ngắn gọn khi bước ra gặp truyền thông sau trận, đồng thời từ chối trả lời phỏng vấn. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cho biết sẽ trao đổi đầy đủ với báo chí sau trận chung kết futsal nam, nơi Thái Lan chạm trán Indonesia tại nhà thi đấu Nonthaburi vào 19h hôm nay 19/12.

Madam Pang buồn bã sau thất bại của Thái Lan, ở trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Thairath

Trước khi SEA Games 33 khởi tranh, Madam Pang nói trên Matichon rằng bà muốn thấy Thái Lan giành trọn vẹn bốn tấm HC vàng các nội dung bóng đá tại SEA Games 33, bao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Tuy nhiên, Thái Lan đã thất bại ở chung kết bóng đá nam, bán kết bóng đá nữ và bán kết futsal nữ, chỉ còn hy vọng tranh HC vàng futsal nam.

Thất vọng với những kết quả kể trên, nhưng Madam Pang không quên ghi nhận thành công của kình địch. Sau khi Thái Lan thua ngược Việt Nam 2-3 ở chung kết bóng đá nam, Madam Pang đăng video đứng cùng Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn tại sân Rajamangala lên mạng xã hội, với dòng trạng thái: "Xin chúc mừng U22 Việt Nam".

Có chung sự thất vọng như Madam Pang là Yotsakon Burapha, Vua phá lưới SEA Games 33 với 7 bàn. Tiền đạo 20 tuổi mở tỷ số ở chung kết bằng pha đá phạt đẹp mắt, nhưng bất lực nhìn đội nhà thua ngược.

"Chúng tôi không đạt được mục tiêu đề ra. Ai cũng tiếc nuối, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà nhưng lại không thể vô địch", Burapha nói sau trận. "Tôi đã lỡ cơ hội vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp rồi, nhưng vẫn còn thêm một cơ hội nữa. Hai năm tới tôi sẽ cố gắng phát triển bản thân, nỗ lực để được góp mặt trong đội tuyển dự SEA Games. Tôi phải cố gắng giành HC vàng một lần trước khi quá tuổi".

Burapha (số 9) mừng bàn mở tỷ số, trong trận Việt Nam hạ Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Thái Lan đã thua ba trận chung kết SEA Games liên tiếp, trong đó Burapha góp mặt ở hai lần. Tại SEA Games 32, Thái Lan thua Indonesia ở hiệp phụ, trong trận đấu nhuốm màu bạo lực với hàng loạt pha xô xát và thẻ đỏ. Lần này, với lợi thế sân nhà, họ dẫn Việt Nam hai bàn trong 31 phút nhưng cũng không thể chấm dứt chuỗi 8 năm không giành HC vàng.

"Trong hiệp một, khi dẫn 2-0, chúng tôi chơi khá tốt. Sang hiệp hai, toàn đội vẫn nhắc nhở nhau giữ cách chơi như cũ, nhưng rồi chính chúng tôi lại mất tập trung và để thủng lưới sớm", Burapha nói thêm trên Thairath. "Cá nhân tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thành tích cá nhân là chuyện khác, điều chúng tôi cần nhất vẫn là chức vô địch".

Sau giải đấu này, đội U22 Thái Lan sẽ họp tổng kết, đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, diễn ra tại Arab Saudi từ 6 đến 24/1/2026.

Việt Nam 3-2 Thái Lan

