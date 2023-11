Lý do tuổi trung niên nên chọn đạm đậu nành

Đạm đậu nành có khả năng trực tiếp làm giảm cholesterol trong máu, giúp duy trì sức khỏe vận động, là nguồn thực phẩm phù hợp với cho người trung niên.

Theo thời gian, các cơ quan trong cơ thể con người đều diễn ra quá trình lão hóa. Nghiên cứu của nhóm tác giả công tác tại trường đại học Alabama - Birmingham và trường Y tế Công cộng Bloomington thuộc đại học Indiana (đều ở Mỹ) công bố năm 2019 cho biết, trước 50 tuổi, con người chỉ mất một lượng cơ nhỏ (dưới 10%). Tuy nhiên, từ 50 - 80 tuổi, cơ thể sẽ mất từ 30-40% khối cơ. Nhiều nghiên cứu khác cũng chứng minh khối lượng cơ và sức mạnh vận động sẽ giảm theo thời gian, nhất là sau 50 tuổi.

Theo các chuyên gia, tình trạng thoái hóa cơ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người trung niên. Việc vận động trở nên khó khăn làm giảm niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Nhiều người cũng không còn thấy hứng thú với việc tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ như trước, từ đó tác động tiêu cực đến tinh thần. Không chỉ vậy, tình trạng mất cơ cũng ảnh hưởng xấu đến khả năng chuyển hóa trong cơ thể và tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính không lây.

Người cao tuổi thường gặp nhiều vấn đề trong vận động. Ảnh: Freepik

Giám đốc nghiên cứu dinh dưỡng đậu nành thuộc Viện Dinh dưỡng đậu nành toàn cầu (có trụ sở tại Mỹ), tiến sĩ Mark Messina gợi ý người trung niên nên sử dụng đậu nành để hạn chế tình trạng bị mất cơ theo tuổi tác, đồng thời có thể vận động trở lại. Giải pháp này giúp người trung niên bổ sung nguồn đạm lành thích hợp sau quá trình vận động để phục hồi cơ bắp bị tổn thương do tập luyện, cũng như duy trì sức mạnh, độ dẻo dai và bền bỉ cho buổi tập luyện thể chất tiếp theo.

Tại hội thảo "Dinh dưỡng Thực vật" do Vinasoy và Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp tổ chức hồi tháng 7 tại TP HCM, tiến sĩ Mark Messina phân tích đạm đậu nành có thể thúc đẩy tăng khối lượng và sức mạnh cơ bắp một cách hiệu quả không kém gì so với đạm whey, loại đạm tối ưu cho quá trình xây dựng cơ bắp. Ông dẫn một nghiên cứu do các nhà khoa học Iran và Ba Lan thực hiện cho biết việc uống sữa đậu nành trong 12 tuần tập luyện đã giúp tăng cường sức mạnh và mô nạc ở nhóm người tập luyện.

Tiến sĩ cho biết, không chỉ phù hợp với người trẻ mê tập luyện để tăng cơ bắp, đạm đậu nành còn quan trọng trong việc giúp lứa tuổi trung niên duy trì sức khỏe vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông tiếp tục dẫn một thử nghiệm được tiến hành với nhóm người Trung Quốc từ 65 - 79 tuổi có khối lượng cơ thấp trong 6 tháng. Kết quả cho thấy việc bổ sung đạm đậu nành hằng ngày giúp duy trì khối lượng cơ nạc và hoạt động thể chất ở người lớn tuổi.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản được đăng tải trong Báo cáo Sức khỏe Phụ nữ năm 2023 cho thấy việc "tiêu thụ thực phẩm từ đậu nành hằng ngày có thể ngăn ngừa suy giảm chức năng sinh hoạt thường nhật ở phụ nữ lớn tuổi".

Đạm đậu nành có thể hỗ trợ người lớn tuổi hạn chế tình trạng lão hóa cơ, duy trì khả năng vận động. Ảnh: Freepik

Tại Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng khẳng định "đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành là một trong những nguồn cung cấp đạm thực vật, chất xơ cần thiết để góp phần duy trì, bảo vệ và phát triển cơ thể". Khi tiêu thụ các thực phẩm từ đậu nành, bên cạnh lượng đạm thực vật dồi dào và chất lượng cao, cơ thể được cung cấp đồng thời lượng chất béo không no có lợi cho sức khỏe là omega-3 và omega-6.

Ngoài ra, nhờ khả năng giúp giảm cholesterol trong máu, đạm đậu nành cũng giúp người sử dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một trong những căn bệnh mãn tính phổ biến ở người lớn tuổi.

Một số thực phẩm được chế biến được từ hạt đậu nành, chứa nhiều đạm thực vật tốt cho sức khỏe người trung niên và cao tuổi. Ảnh: islandhealth

Với những ưu thế đó, đậu nành có thể trở thành lựa chọn lý tưởng của người trung niên, nhất là những người đang lo ngại về chứng teo cơ vì tuổi tác. Họ có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon nhờ sự đa dạng của các thực phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành, sữa chua đậu nành, đậu phụ, tàu hũ ky... Tiến sĩ Mark Messina khuyến cáo, một người lớn có thể tiêu thụ từ 15-25 gram đạm đậu nành mỗi ngày. Nếu 100 ml sữa đậu nành chứa khoảng 2,5 gram đạm (như sữa Fami ít đường), người dùng có thể uống 1-2 hộp mỗi ngày để được cung cấp từ 5-10 gram đạm đậu nành, song song với sử dụng các thực phẩm khác được chế biến từ đậu nành.

Anh Đức