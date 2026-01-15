Lý do Quảng Ngãi tăng trưởng kinh tế dẫn đầu miền Trung

Công nghiệp đặc biệt là lọc dầu và thép tăng tốc, tiêu dùng tăng sau sáp nhập giúp Quảng Ngãi tăng trưởng 10,02%, dẫn đầu miền Trung, xếp thứ 6 cả nước.

Theo UBND Quảng Ngãi, năm 2025, GRDP (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 10,02% so với năm 2024. Quy mô nền kinh tế (GRDP) theo giá hiện hành đạt 192.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu tăng trưởng được Chính phủ giao, dẫn đầu miền Trung, đứng 6/34 địa phương cả nước về tốc độ tăng GRDP. Riêng trong 6 tháng đầu năm, GRDP Quảng Ngãi đã tăng tới 11,51%, dẫn đầu cả nước.

Địa phương này là một trong 6 tỉnh, thành phố tăng GRDP trên 10%, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng hai con số nhiều năm liên tiếp được Trung ương đặt ra. Nếu năm ngoái GRDP của tỉnh chỉ tăng trưởng 4,07%, thấp hơn trung bình cả nước là 8,02%, năm nay địa phương này vượt lên nhóm dẫn đầu nhờ tăng trưởng mạnh trong sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Số liệu của Chi cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, năm 2025, trong cơ cấu GRDP của tỉnh, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 41,3 % (tính riêng công nghiệp là 35%), tiếp đó là ngành dịch vụ hơn 29%, nông lâm thủy sản chiếm 17,2%.

Cơ quan này nhận định, sản xuất công nghiệp khởi sắc, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 17,8%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò hạt nhân.

Đặc biệt, lọc dầu và luyện thép - hai ngành đóng góp đến hơn 73% giá trị ngành công nghiệp, đều tăng tốc sản xuất, tạo sức bật cho tăng trưởng. Sản phẩm lọc hóa dầu tăng 20%, giá trị sản xuất ngành thép tăng gần 35%...

Chi cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi lý giải, sau năm 2024 tạm dừng bảo dưỡng, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã tăng công suất vào 2025, nên sản phẩm lọc dầu tăng; còn với luyện thép, cùng với dự án Dung Quất 1, từ tháng 9/2025, Hòa Phát đưa vào vận hành dự án Dung Quất 2.

BSR - đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất - cho biết, khi tăng công suất lên hơn 120%, sản lượng của nhà máy năm qua đã đạt trên 7,9 triệu tấn - mức cao nhất từ khi vận hành thương mại. Công ty đã tận dụng hiệu quả chênh lệch giữa giá dầu thô đầu vào và giá sản phẩm đầu ra, mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế với các sản phẩm dầu DO, dầu FO, RFCC Naphtha, qua đó đạt doanh thu 142.298 tỷ đồng, vượt 10% chỉ tiêu.

Sản phẩm thép ở Hòa Phát Dung Quất - một trong những đơn vị đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của Quảng Ngãi. Ảnh: Trần Nghi

Trong khi đó, Hòa Phát Dung Quất cho biết, dự án Dung Quất 2 đã cho ra sản phẩm thương mại chất lượng cao, trong đó thép cuộn cán nóng HRC có giá trị cao hơn thép thông thường, góp phần tăng mạnh sản lượng sản phẩm thép.

Các ngành công nghiệp khác cũng cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng, tiêu biểu như dăm gỗ nguyên liệu giấy tăng 33,5%; điện sản xuất tăng 25,9%; dệt tăng hơn 23%; sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng gần 29%, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng gần 29%.

Các ngành tăng trưởng mạnh đã bù trừ cho một số ngành công nghiệp bị giảm do chính sách thuế quan mới của Mỹ. Thêm vào đó, việc Huyndai thâu tóm Doosan Vina dẫn tới nhà máy chỉ thực hiện những đơn hàng cũ, máy móc sản xuất, thiết bị chưa được phân loại, dẫn tới giảm 21,7%.

Măng Đen - nơi có khí hậu như Đà Lạt, trở thành trung tâm du lịch mới của Quảng Ngãi. Ảnh: Phương Vũ

Cùng với công nghiệp, giá trị ngành dịch vụ cũng tăng 7,88% với đóng góp từ các lĩnh vực như buôn bán lẻ, lưu trú, ăn uống, vận tải kho bãi, vui chơi giải trí. Trong đó, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 134 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%; doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 10.604 tỷ đồng, tăng hơn 21,05% so với năm ngoái; đã kéo tăng trưởng ngành dịch vụ đi lên.

Ông Võ Thành Nhân, Chi cục trưởng Chi cục thống kê tỉnh Quảng Ngãi lý giải, sau sáp nhập, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, người dân, công chức đi lại, mua sắm nhiều...đã tác động tích cực đến tổng mức bán lẻ, du lịch và dịch vụ vận tải.

Sự thay đổi này kéo theo đóng góp của ngành dịch vụ vào cơ cấu GRDP của tỉnh cũng tăng lên 29%, so với 26% như năm 2024.

Nhiều ngành dịch vụ được bổ sung dư địa tăng trưởng. Điển hình như du lịch, nhờ mở rộng không gian từ biển đảo Lý Sơn tới Măng Đen, Quảng Ngãi năm qua đón 5,2 triệu lượt khách, tăng 38% so với năm 2024, doanh thu du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 74%. Riêng Măng Đen, trung tâm du lịch của tỉnh Kon Tum cũ, sau sáp nhập đã đóng góp đến 1,8 triệu lượt khách, chiếm 36% trong tổng số 5 triệu lượt khách của tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của doanh nghiệp và người dân trong sản xuất và thích ứng với thị trường, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các đơn vị. Song, người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương không nên hài lòng, để xảy ra tình trạng trung bình mà phải tạo sự đột phá.

Ông chỉ ra một số điểm hạn chế của tỉnh, như vai trò của khoa học công nghệ trong sản xuất chưa được phát huy đầy đủ, hạ tầng giao thông còn khó khăn. Đặc biệt, tỉnh còn nhiều điểm nghẽn và tồn đọng trong đền bù, giải phóng mặt bằng, đã làm chậm tiến độ các dự án đầu tư công cũng như đầu tư sản xuất ở địa phương.

Để đạt được tăng trưởng 10% trong năm 2026, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, tháo gỡ những vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, tăng tốc các dự án đầu tư công ngay từ đầu năm.

Đồng thời, tỉnh cần hoàn thiện chính sách, thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên dự án FDI công nghệ cao, xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ.

Với thế mạnh sẵn có, tỉnh sẽ thu hút đầu tư các lĩnh vực phụ trợ cho công nghiệp luyện thép, sản xuất các sản phẩm sau thép; đề xuất cơ chế chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia ở Khu kinh tế Dung Quất; nâng tầm các khu du lịch Măng Đen, Lý Sơn, Mỹ Khê...

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, các địa phương dẫn đầu về tăng trưởng có điểm chung là khả năng hấp thụ vốn đầu tư, đặc biệt là FDI, tạo ra các tổ hợp công nghiệp có năng lực sản xuất lớn, và dịch vụ bứt phá. Mô hình này giúp tăng trưởng lan tỏa đến người dân khi tạo ra công ăn việc làm đáng kể, nâng cao thu nhập. "Quảng Ngãi đã có nền tảng tương tự, chính quyền tỉnh đang tích cực học hỏi và hành động để phát triển tương xứng với tiềm năng", ông Giang nói.

Phạm Linh