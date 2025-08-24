Lượng tìm kiếm du lịch Hà Nội tăng gần 4 lần dịp lễ 2/9

Agoda ghi nhận mức độ quan tâm của du khách nội địa với Hà Nội dịp 2/9 tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút của Thủ đô trong kỳ nghỉ lễ.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, mức độ quan tâm của du khách nội địa đối với Hà Nội tăng tới 370% so với cùng kỳ năm ngoái. Với khách quốc tế, lượt tìm kiếm cũng ghi nhận mức tăng 84%, cho thấy Hà Nội không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế mùa lễ này.

Đại diện Agoda cho biết, đà tăng trưởng này đến từ loạt sự kiện kỷ niệm quy mô lớn, trong đó điểm nhấn là lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Các hoạt động văn hóa, trình diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa tại 5 địa điểm cũng góp phần tạo không khí sôi động, thôi thúc nhu cầu đi lại, lưu trú và khám phá Hà Nội trong dịp lễ.

Tuyến phố dài 300 m ở Hàng Cháo rợp cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, cho biết sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời điểm để du khách trải nghiệm rõ nét chiều sâu văn hóa và tinh thần lịch sử của Hà Nội.

"Với mức tăng tìm kiếm phòng tới gần 400%, chúng tôi khuyến khích du khách nên có kế hoạch sớm và ưu tiên lựa chọn các điểm lưu trú gần tuyến diễu hành để tiện di chuyển và quan sát", ông Lâm nói.

Nền tảng này cũng gợi ý một số vị trí lưu trú thuận tiện cho khách có nhu cầu xem diễu hành sáng 2/9. Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là khu vực rộng rãi, nơi các tuyến đường diễu hành phân nhánh, tầm nhìn toàn cảnh và dễ theo dõi các đoàn xe di chuyển.

Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học gần ngay Quảng trường Ba Đình, là một trong những vị trí đầu tiên có thể quan sát các đội hình diễu hành khởi động.

Ngã 5 Cửa Nam nằm ở trung tâm thành phố, thuận tiện di chuyển, gần khu vực phố cổ, phù hợp cho cả du khách và người dân địa phương.

Người dân, du khách đứng kín hai bên đường Nguyễn Thái Học - Cửa Nam xem đoàn diễu binh đi qua trong buổi hợp luyện tối 21/8. Ảnh: Võ Hải

Khu vực Kim Mã - Liễu Giai có nhiều tòa nhà cao tầng như Lotte Center hay khách sạn Daewoo, góc nhìn trên cao ấn tượng cho những ai muốn ngắm toàn cảnh.

Hàng Khay - Tràng Tiền, khu vực hồ Hoàn Kiếm có không gian thoáng đãng, nhiều hàng quán phục vụ cà phê, ăn uống, phù hợp với các nhóm gia đình muốn vừa thư giãn, vừa hòa mình vào không khí lễ hội.

Dữ liệu từ Agoda còn cho thấy xu hướng du lịch gắn với di sản, trải nghiệm văn hóa tiếp tục được ưa chuộng. Nhiều du khách tìm kiếm nơi lưu trú tại các khu vực mang đậm bản sắc Hà Nội như phố cổ, khu Ba Đình hay đại lộ Thăng Long, nơi giao thoa giữa kiến trúc hiện đại và không gian lịch sử. Các khách sạn boutique mang phong cách cổ điển hoặc chuỗi lưu trú có thiết kế đương đại, tiện nghi đang được tìm kiếm nhiều hơn so với các lựa chọn thông thường.

Khảo sát cuối tháng 8 của VnExpress ghi nhận nhiều khách sạn tại Hà Nội đã kín phòng, nhất là các khu vực nằm trên lộ trình diễu binh. Trục đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã, nơi đoàn diễu hành dự kiến đi qua, ghi nhận loạt khách sạn 2-3 sao như Memory, Madelise, Hoàng Cường, 3T Hotel đã hết phòng cuối tháng 8, giá dưới 1 triệu đồng một đêm. Một số nơi tăng giá lên 1,5-2 triệu đồng, có nơi báo giá 5 triệu đồng cho phòng ban công view đường lớn.

Homestay và khách sạn cao cấp cũng trong tình trạng tương tự. Hệ thống homestay tại phường Ngọc Hà kín phòng từ tháng 7. Pan Pacific Hà Nội, khách sạn 5 sao gần quảng trường Ba Đình, đạt 80% công suất. Hà Nội Daewoo trên đường Kim Mã đã lấp đầy hơn 90% phòng. Đại diện Pan Pacific cho biết nhu cầu từ khách nội địa, đặc biệt từ TP HCM và các tỉnh phía Nam, đã tăng gần gấp đôi so với dịp 2/9 năm ngoái.

Ngoài khu vực gần điểm diễu hành, các khách sạn tại khu phố cổ như Hàng Hành, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến hay Đinh Liệt cũng chỉ còn một vài phòng hạng cao cấp, với giá thuê trung bình 2-3 triệu đồng mỗi đêm.

Người dân thích thú xem máy bay tập luyện Du khách vẫy cờ chào khi trực thăng bay bay thấp qua tượng đài Lenin, sáng 24/8. Video: Vũ Anh

Mai Phương