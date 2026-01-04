Lương nhân sự ngành IT tiếp tục tăng

Trưởng phòng IT có lương trung bình hơn 53 triệu đồng, cao nhất các lĩnh vực, còn kỹ sư AI là vị trí khó tuyển nhất trong ngành tại Việt Nam, theo TopCV.

Nền tảng công nghệ tuyển dụng TopCV công bố Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025-2026, trong đó lĩnh vực IT - Phần mềm vẫn là nhóm ngành có tiềm năng, thể hiện ở nhu cầu tuyển dụng cũng như mức lương mà doanh nghiệp sẵn sàng trả.

Báo cáo được phân tích và tổng kết dựa trên kết quả khảo sát với hơn 3.000 đại diện tuyển dụng từ doanh nghiệp và người lao động thuộc đa dạng lĩnh vực và nhóm ngành nghề trong quý III/2025. Theo đó, IT - Phần mềm có nhu cầu tuyển dụng nhiều thứ hai với 8,64%, sau Kinh doanh và bán hàng (47,5%), trên Marketing, truyền thông và quảng cáo (8,22%).

Về mức lương, thống kê từ dữ liệu trên hệ thống TopCV, lương trung vị của nhóm ngành công nghệ thông tin, viễn thông, Internet cao nhất, với vị trí trưởng, phó phòng đạt khoảng 53,6 triệu đồng trước thuế. Trong khi đó, nhóm kinh doanh, marketing, sản xuất, thiết kế đạt khoảng 39-40 triệu đồng cùng vị trí.

Con số trên được đưa ra dựa trên mức "trung vị ", tức giá trị đứng chính giữa trong dãy số. Ví dụ có 99 công ty được xếp theo thứ tự lương từ cao đến thấp, thì trung vị là mức lương của công ty trả lương cao thứ 50. Trong các thống kê có sự chênh lệch lớn giữa số cao nhất và số thấp nhất, số trung vị thường được dùng vì thể hiện rõ bức tranh hơn số trung bình.

So với các năm trước, thống kê về lương của ngành IT - Phần mềm cao hơn ở cấp bậc quản lý như trưởng nhóm, trưởng phòng, trong khi các vị trí chuyên môn, mức lương không thay đổi nhiều.

Lương cao cũng thúc đẩy người từ các lĩnh vực khác gia nhập. Theo khảo sát của TopCV, nhân sự IT - Phần mềm tại Việt Nam vẫn chủ yếu là người được đào tạo bài bản tại các trường đại học (77,4%) và cao đẳng (13,4%). Bên cạnh đó, lĩnh vực này có sự xuất hiện của nhóm nhân lực không được đào tạo chính quy, trong đó 11,3% người lao động được khảo sát là chuyển từ các ngành khác sang, 9,68% tham gia khóa đào tạo ngắn hạn dưới một năm để gia nhập ngành.

Theo các nhà phân tích của nền tảng, lý do của việc chuyển ngành cho thấy IT - Phần mềm được xem là có nhiều cơ hội, tiềm năng lớn do sự phát triển của công nghệ và xu hướng toàn cầu, và mức lương cao hơn so với các ngành khác. Điều này thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch khi nhiều người sẵn sàng học hỏi những kỹ năng mới để gia nhập. "Những con số này cho thấy tính hấp dẫn của ngành IT - Phần mềm, đặc biệt là với những người muốn tìm kiếm một cơ hội mới", đánh giá nêu.

Xét riêng trong từng mảng công việc của ngành IT, báo cáo cũng thể hiện sự phân hóa về nhu cầu, trong đó những mảng về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu có lương cao và "khó tuyển nhất".

Theo khảo sát, một xu hướng rõ nét trong định hướng phát triển của các doanh nghiệp năm qua là AI. Điều này được thể hiện rõ qua nhu cầu tuyển dụng. Các vị trí dự kiến được tuyển dụng nhiều nhất bao gồm Kỹ sư phần mềm nâng cao (37,97%), Kỹ sư dữ liệu (31,8%), Chuyên gia khoa học dữ liệu (30,75%) và Kỹ sư cơ điện tử, Robotics, Tự động hóa (15,9%).

Sản phẩm công nghệ do kỹ sư Việt phát triển được trưng bày tại Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025. Ảnh: Giang Huy

Báo cáo cũng cho thấy, kỹ sư trí tuệ nhân tạo là vị trí khó tuyển nhất trong ngành IT. Các khó khăn chính mà doanh nghiệp gặp phải khi tuyển các vị trí trên bao gồm thiếu hụt ứng viên có kỹ năng cao, cạnh tranh gay gắt với các công ty công nghệ lớn, và nguồn cung ứng viên hạn chế. Báo cáo cũng chỉ ra rằng ứng viên IT vẫn còn thiếu các kỹ năng mềm quan trọng, như giao tiếp, truyền đạt, tư duy phản biện và tư duy sản phẩm (33,6%).

"Các doanh nghiệp IT - Phần mềm đang tìm kiếm những nhân sự không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn có khả năng làm việc nhóm và các kỹ năng khác", báo cáo nêu.

TopCV, thành lập năm 2014, nằm trong số những hệ sinh thái công nghệ nhân sự (HR Tech) nổi tiếng tại Việt Nam. Báo cáo tuyển dụng được nền tảng phát hành thường niên từ 2018.

Lưu Quý