Luật sư Mỹ tranh chấp quyền bào chữa cho ông Maduro

Luật sư kỳ cựu Mỹ đệ đơn xin gia nhập nhóm biện hộ cho ông Maduro, song bị luật sư bào chữa chính phản đối và khiếu nại lên tòa án.

Thẩm phán Alvin K. Hellerstein ở New York ngày 12/1 ra phán quyết chấm dứt tranh chấp giữa hai luật sư về việc ai sẽ đứng ra bào chữa cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người đang bị xét xử tại tòa án liên bang Manhattan.

Luật sư Bruce Fein, cựu quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ, đầu tuần trước nộp đơn xin gia nhập nhóm bào chữa cho ông Maduro và được thẩm phán Hellerstein chấp thuận.

Ông Fein lập luận trong đơn nộp tòa rằng những người "thân cận" với ông Maduro và gia đình đã tìm đến ông nhờ hỗ trợ. Theo ông Fein, bản thân ông Maduro "đã bày tỏ mong muốn nhận sự giúp đỡ này". Ông quyết định tham gia bào chữa mà không đòi hỏi gì về tiền bạc.

Tuy nhiên, nỗ lực này của ông Fein vấp phải sự phản đối từ luật sư chính của ông Maduro là Barry Pollack, người đã đại diện cho Tổng thống Venezuela trong phiên điều trần đầu tiên trước tòa.

"Tôi đã xác nhận với ông Maduro rằng ông ấy không quen biết Fein và chưa từng liên lạc với người này", ông Pollack viết trong thư gửi thẩm phán ngày 8/1.

Fein sau đó thừa nhận rằng ông chưa từng có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với ông Maduro như qua điện thoại, gọi video hay hình thức khác.

Luật sư Bruce Fein phát biểu tại Maryland, Mỹ, năm 2014. Ảnh: Reuters

Thẩm phán Hellerstein do đó đảo ngược quyết định, loại Fein khỏi nhóm bào chữa, với lý do ông "không có cơ sở pháp lý" để làm việc này. Thẩm phán cho rằng chỉ ông Maduro mới có thẩm quyền thuê ông Fein làm luật sư, không phải những người chưa được xác định danh tính.

Thẩm phán cũng bác đề nghị triệu tập ông Maduro ra tòa để hỏi liệu ông có muốn bổ sung luật sư Fein vào nhóm bào chữa hay không.

"Nếu ông Maduro muốn thuê ông Fein, ông ấy hoàn toàn có thể tự làm điều đó", thẩm phán Hellerstein nói. "Ông Fein không thể tự chỉ định mình làm luật sư đại diện cho ông Maduro".

Pollack là luật sư duy nhất có mặt cùng ông Maduro tại phiên điều trần ngày 5/1 ở Manhattan. Ông là luật sư nổi tiếng ở Washington, từng đại diện cho Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks.

Theo cáo trạng, ông Maduro bị truy tố 4 tội danh gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy cùng vật liệu gây nổ và âm mưu tàng trữ những vật này. Vợ ông, bà Cilia Flores, bị cáo buộc "ra lệnh bắt cóc và giết người", nhận hối lộ. Cả hai đều khẳng định bản thân vô tội. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3.

Đức Trung (Theo ABC News, CBS News, AP)