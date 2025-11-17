Lũ tràn về đô thị Huế

Mưa lớn, thủy điện ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ xả lũ về hạ du khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở đô thị Huế lại bị ngập.

Sáng 17/11, nước lũ tràn qua Đập Đá nằm giữa sông Hương và sông Như Ý. Tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý ngập hơn 0,5 m, nước tràn vào nhiều nhà dân ven sông. Nằm ở hạ lưu sông Như Ý, các tuyến đường Tố Hữu, Vũ Thắng, Phan Anh bị ngập, giao thông khó khăn.

Nước lũ tràn qua Đập Đá sáng 17/11. Ảnh: Võ Thạnh

Cư dân ở các tòa chung cư Aranya, Xuân Phú, Vicoland, phường Vỹ Dạ vội vã đưa ôtô ra đậu kín công viên Hành chính công tránh lũ. Anh Nguyễn Văn Nhân, 45 tuổi, ở phường An Cựu, cho biết sáng mở cửa đã thấy nước ngập đường nên vội lái xe đi tránh.

"Đỗ xe lên đây cho an toàn. Đợt lũ trước, lái xe ra đỗ sớm nên thoát được cảnh bị ngâm nước như nhiều ôtô khác", anh Nhân nói.

Người dân đưa xe đi đỗ tránh lũ. Ảnh: Võ Thạnh

Nằm ở hạ lưu sông Bồ, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm tại các xã Quảng Điền, Đan Điền, phường Hóa Châu bị ngập khi thủy điện Hương Điền xả lũ khoảng 3.000 m3/s. Nước lũ tràn về nhanh gây ngập quốc lộ 1 đoạn qua phường Hương Trà. Cảnh sát giao thông phải túc trực để điều tiết giao thông.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch xã Quảng Điền, cho biết từ đêm qua nước lũ tràn về đã chia cắt các tuyến đường về xã Quảng Thọ, Quảng An, tràn vào hàng trăm nhà dân ven sông Bồ với độ sâu 0,5 m. Hiện nay, các tuyến đường đã được rào chắn và bố trí lực lượng túc trực. Sáng nay, một người dân cố tình vượt rào bị lũ cuốn, may mắn cứu kịp thời.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khi hậu TP Huế cho biết mực nước sông Hương tại trạm Kim Long là lúc 9h sáng nay là 2,76 trên báo động hai 0,76 m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,93 m, trên báo động ba là 0,43 m.

Dự báo, mưa cường suất lớn trong ngày 17-18/11 sẽ gây ngập 0,3-0,5 m một số khu vực quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc với mức ngập 0,3-0,5 m, khu đô thị An Cựu, Thuận Hóa, đường Ngô Đức Kế, Thánh Gióng, Phú Xuân.

Các tuyến đường ở khu đô thị mới An Vân Dương bị nước lũ tràn vào gây ngập. Ảnh: Võ Thạnh

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế dự báo từ sáng nay đến sáng 19/11, Huế mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Võ Thạnh