Lũ sông Bồ ở Huế vượt báo động ba

Mưa lớn hai ngày nay khiến lũ các sông miền Trung lên cao, trong đó sông Bồ tại TP Huế lên vượt báo ba, gây ngập một số vùng ven sông.

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cùng nhiễu động trong đới gió đông, từ 19h hôm qua đến 5h hôm nay miền Trung mưa phổ biến 150-200 mm, cục bộ trên 250 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận thủy điện La Tó (Quảng Trị) mưa 330 mm; Bình Điền (Huế) 435 mm; Rào Trăng 3 (Huế) 409 mm; Sông Trà (Đà Nẵng) 295 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 267 mm; Ea Bar (Đăk Lăk) 255 mm.

Mưa lớn khiến lũ các sông dâng cao. Lũ sông Bồ tại trạm Phú Ốc (Huế) đã vượt báo động ba từ 3h sáng nay, đến 7h vượt báo động ba 0,37 m; sông Hương tại Kim Long trên báo động hai 0,57 m.

Lũ sông Vu Gia ở Đà Nẵng cũng đang lên nhanh, nếu chiều qua còn dưới báo động một hơn 1,5 m thì hiện đã dưới báo động ba 0,29, tức lên 3,74 m; sông Thu Bồn tại Hội An trên báo động một 0,19 m.

Ngập lụt tại TP Huế, tháng 10/2025. Ảnh: Võ Thạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ sáng nay đến đêm mai, Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục mưa 200-450 mm, cục bộ trên 700 mm. Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa mưa 100-300 mm, cục bộ trên 400 mm. Phía tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đăk Lăk, Lâm Đồng mưa 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm.

Khả năng mưa lớn kéo dài đến ngày 20/11. Dự báo từ hôm nay đến 20/11 đỉnh lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông Bồ, Hương (Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, Vệ, Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, Kỳ Lộ (Đăk Lăk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) lên báo động hai, ba và trên báo động ba.

Các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), sông An Lão, Lại Giang (Gia Lai), sông Krông Ana, Srêpôk (Đăk Lăk), sông Cái Phan Rang, Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên mức báo động một, hai và trên báo động hai. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.

Mưa liên tục cùng với nền đất đã bão hòa gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Hiện cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ này tại hơn 430 xã phường, trong đó Hà Tĩnh 17 đơn vị, Quảng Trị 42, Huế 21, Đà Nẵng 55, Quảng Ngãi 37, Gia Lai 72, Khánh Hòa 51, Đăk Lăk 81 và Lâm Đồng 52.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến 7h hôm nay, đợt mưa lũ này đã làm 7 người chết, 5 người mất tích. Trong đó, đêm qua tại km45 quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê, Khánh Hòa, mưa lớn gây sạt lở đất đá vào ôtô khách làm 6 người chết.

Hiện nhiều tuyến đường như quốc lộ 9B, 15D qua Quảng Trị; quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua Huế bị ngập; quốc lộ 40B qua Đà Nẵng bịt sạt lở. Một số tàu Bắc Nam đã phải tạm dừng.

Gia Chính