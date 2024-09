12h40 Yên Bái công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đêm 9/9 công bố tình hình khẩn cấp về thiên tai sau mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng. Chịu ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 3, từ đêm 7/9 đến ngày 9/9, địa bàn tỉnh đã có mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, một số nơi cao hơn 200 mm như Tân Phượng 3275,8 mm; An Lạc 257 mm; An Phú 261 mm; Minh Tiến 230,8 mm; Minh Chuẩn 222 mm...

Trên sông Hồng (sông Thao) tại Yên Bái, lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h ngày 9/9 là 33,69 m (trên báo động 3 là 1,69 m). UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu huyện, thị xã rà soát hộ dân đang sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng, lập phương án di chuyển kịp thời. Lực lượng chức năng quyết liệt sơ tán gia đình tại các khu vực nguy hiểm về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt.

Các sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi kiểm tra hồ, đập, xử lý các khu vực trọng điểm, xung yếu; vận hành hồ chứa, xả lũ theo đúng quy trình; thông tin kịp thời, chính xác cho chính quyền, người dân trước khi xả lũ. Các đơn vị cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét để hướng dẫn người dân qua lại bảo đảm an toàn.