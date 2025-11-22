Lũ lớn cuốn trôi cầu treo tại Thác Dray Nur

Đăk LăkMưa lớn làm nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, cuốn trôi cầu treo qua sông tại thác Dray Nur, ngày 21/11.

Khoảng 10h30 ngày 21/11, cầu treo dài hơn 70 m bắc qua sông Sêrêpôk thuộc buôn Kuốp, xã Ea Na - điểm check in quen thuộc của nhiều du khách - bị lũ cuốn trong vài phút khi nước từ thượng nguồn đổ về mạnh làm mực nước sông dâng cao hơn 4 m và chảy xiết.

Khu vực hiện được cơ quan chức năng phong tỏa để xử lý sự cố.

Phần mặt cầu treo bị lũ cuốn xuống sông trưa 21/11. Ảnh: Vân Anh

Theo Ban quản lý Thác Dray Nur, sáng 21/11, nước sông bắt đầu dâng nhanh. Đơn vị huy động 10 người cắt cáp để tháo rời cầu nhằm hạn chế thiệt hại. Khi công việc đang diễn ra, nước nguồn bất ngờ đổ về kết hợp mưa lớn khiến toàn bộ cây cầu bị cuốn theo dòng lũ.

Đến trưa cùng ngày, nước sông tiếp tục dâng khiến nhiều hạng mục trong khu du lịch ngập sâu hơn 1,5 m. Dòng lũ mạnh cuốn trôi nhiều tiểu cảnh và tài sản, hiện thiệt hại chưa thể thống kê. Khu du lịch buộc phải tạm dừng đón khách để bảo đảm an toàn.

Đại diện Ban quản lý thác cho biết đây là năm đầu tiên trong vòng 10 năm qua, nước sông dâng cao vượt mặt cầu.

Nhiều du khách từng đến thác Dray Nur bày tỏ sự tiếc nuối khi hay tin cây cầu treo bị cuốn trôi. Anh Hoàng Danh, sống tại TP HCM, cho hay mới check in tại cầu treo hôm 6/11. Xem các hình ảnh thác Draynur chảy xiết, cây cầu treo bị lũ cuốn phăng, anh cảm thấy xót xa, mong thiên tai qua nhanh để cầu sớm được khắc phục.

Du khách check in trên cầu treo thác Dray Nur. Ảnh: Duy Trương

Thác Dray Nur cách trung tâm Buôn Ma Thuột gần 30 km. Dray Nur là một trong những điểm đến nổi tiếng của Đắk Lắk, cùng Dray Sáp, Gia Long, Trinh Nữ, Bảy Nhánh, Krông Kmar và Bìm Bịp. Vào mùa nước lớn, dòng thác trắng xóa rộng khoảng 250 m, cao hơn 30 m, tạo cảnh tượng hùng vĩ. Du khách thường tắm trong các hố đá và dưới dòng nước chảy mạnh sau vách thác. Từ đây, có thể đi bộ 2 km sang thác Gia Long hoặc di chuyển khoảng 12 km đến khu vực chính của thác Dray Sáp.

Hiện Đăk Lăk đang tiếp tục mưa to diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 19 người chết, 6 người mất tích; hơn 400 nhà hư hỏng hoàn toàn; 13.800 nhà tốc mái; 85.700 lượt nhà bị ngập và hơn 12.800 hộ đang bị cô lập.

Tuấn Anh - Bích Phương