Lũ lại dâng trong đêm ở phố cổ Hội An

Đà NẵngMưa lớn trên diện rộng khiến nhiều hồ thủy điện xả điều tiết, nước từ thượng nguồn dồn về nhanh làm phố cổ Hội An ngập trở lại trong đêm.

Khoảng 22h ngày 15/11, nước sông Hoài dâng cao, tràn lên gần hết tuyến đường Bạch Đằng, nơi sâu nhất khoảng 0,4 m. Nước tiếp tục chảy vào các tuyến giao với Bạch Đằng như Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Châu Thượng Văn, khiến hoạt động kinh doanh ban đêm gần như tê liệt.

Nước lũ dâng trên đường Bạch Đằng, gây ngập khoảng 0,4m trong đêm. Ảnh: Cường Art

Người dân sống tại khu vực phố cổ khẩn trương di chuyển đồ đạc, đẩy xe máy, xe đạp điện lên những khu vực nền cao hơn một mét. Nhiều nhà hàng, quán cà phê đóng cửa sớm để tránh ngập, nhưng một số du khách nước ngoài vẫn ngồi ngắm mưa, thậm chí lội nước ngập đến đầu gối đi dạo phố.

Người dân cho hay tuyến Bạch Đằng thường ngập mỗi khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về. Năm nay Hội An từng trải qua đợt lũ lịch sử, có thời điểm mực nước trên tuyến này dâng tới 2,5 m. "Dù quen với lũ nhưng người dân không chủ quan. Trong đêm, nhiều hộ chủ động kê cao hàng hóa để tránh thiệt hại như cuối tháng 10", anh Nguyễn Anh Cường nói.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, phố cổ liên tục chìm trong nước do lũ dâng, gây thiệt hại lớn cho các hộ kinh doanh lưu niệm, lụa, quần áo. Đến ngày 8/11, đường Bạch Đằng mới hoàn toàn khô trở lại.

Người dân vội di chuyển tài sản để tránh hư hại. Ảnh: Cường Art

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa từ 19h ngày 15 đến 19h ngày 16/11 đạt 40-80 mm, vùng núi và phía Nam thành phố 90-140 mm. Từ đêm nay đến chiều 18/11, các xã phường vùng trung du, vùng núi phía Nam Đà Nẵng dự báo có mưa to đến rất to, phổ biến 150-300 mm, nơi cao hơn 400 mm; vùng núi phía Bắc 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Trong ngày 16/11, lượng mưa lớn ở thượng nguồn làm nước đổ về các hồ thủy điện tăng mạnh, buộc nhiều hồ phải xả điều tiết xuống hạ du. Đến tối, lưu lượng về một số hồ lớn tiếp tục tăng, khiến nhiều khu vực thấp trũng ở Nông Sơn và Thượng Đức ngập cục bộ.

Mưa kéo dài suốt 20 ngày qua cũng khiến khu vực miền núi liên tiếp xảy ra sạt lở. Sáng 13/11, sạt lở đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn khiến ba người mất tích. Chiều 16/11, một vụ sạt lở khác vùi lấp quốc lộ 40B đoạn Nam Trà My - Trà Linh, nhiều người kịp tháo chạy nên không có thương vong.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới năm 1999 nhờ giá trị kiến trúc và văn hóa độc đáo của thương cảng quốc tế từng sầm uất thế kỷ 16-17.

Nguyễn Đông