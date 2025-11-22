Lũ các sông đang xuống

Mưa giảm ở Tây Nguyên và Khánh Hòa giúp lũ trên nhiều sông hạ dần nhưng nguy cơ ngập lụt, sạt lở còn cao; lực lượng trung ương tiếp tục chi viện, số người chết và mất tích tiếp tục tăng.

Sáng 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết hôm qua các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng chỉ còn mưa rải rác dưới 30 mm. Lũ trên sông Krông Ana (Đăk Lăk) tại Giang Sơn lúc 5h ở trên báo động ba 2,06 m; sông Ba tại Củng Sơn dưới báo động hai 0,3 m; sông Sêrêpôk trên báo động ba 3,46 m. Sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa trên báo động ba 0,27 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hôm nay phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và phía bắc Khánh Hòa mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 120 mm. Ngày 23/11, Huế và phía đông các tỉnh Đà Nẵng đến Gia Lai mưa 30-70 mm, khu vực cục bộ cao hơn 120 mm.

Dự báo 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống nhưng còn trên báo động ba; sông Dinh Ninh Hòa dao động mức báo động hai, ba; hạ lưu sông Ba tại Phú Lâm ở báo động một; sông Sêrêpôk tại Bản Đôn vẫn trên báo động ba.

Cứu hộ người dân ở vùng ngập Tây Nha Trang, ngày 20/11. Ảnh: Bùi Toàn

Theo báo cáo, mưa lũ đã làm 55 người chết, tăng 10 người so với chiều qua; nhiều nhất ở Đăk Lăk với 27 trường hợp, tiếp đến Khánh Hòa 14, Gia Lai và Lâm Đồng mỗi nơi 5, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Hiện còn 13 người mất tích, chủ yếu ở Đăk Lăk và Khánh Hòa.

Mưa lũ làm 946 nhà hư hỏng, trong đó Lâm Đồng gần 780 nhà; gần 28.500 nhà còn ngập, tập trung ở Đăk Lăk gần 11.600, Khánh Hòa gần 10.400 và Gia Lai 6.500. Gần 80.000 ha lúa, hoa màu; hơn 100.000 ha cây trồng lâu năm; hơn 3,2 triệu con gia súc và hơn 1,1 ha thủy sản bị thiệt hại.

Hiện 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ và 180 vị trí trên tỉnh lộ, đường liên xã ngập, sạt lở gây ách tắc. Ngành đường sắt đã dừng nhiều chuyến tàu qua miền Trung từ ngày 19/11. Lúc cao điểm, gần 1,2 triệu hộ mất điện; đến nay đã khôi phục hơn 800.000 hộ, còn hơn 370.000 khách hàng tại Đăk Lăk, Khánh Hòa và Gia Lai chưa có điện. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 8.980 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ so với sáng qua.

Quân đội triển khai lực lượng ở vùng lũ giúp dân. Ảnh: Xuân Hoa

Ngày 21/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Chính trị giao Hà Nội hỗ trợ Gia Lai; TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng, với nhiệm vụ chi viện trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế.

Thủ tướng phân công Phó thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra Gia Lai; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phụ trách Đăk Lăk; Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Khánh Hòa và Lâm Đồng. Nhiều đoàn công tác của Quân đội và Chính phủ đã xuống tận khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân, trong đó Tổng cục Chính trị trao hơn 100 suất quà cho Nhân dân Đăk Lăk và lực lượng làm nhiệm vụ; Quân khu 5 tặng thêm 50 suất quà.

Tối 21/11, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra các điểm ngập sâu ở Đăk Lăk, động viên bà con sơ tán trong đêm và yêu cầu lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch hay rơi vào nguy hiểm.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong, ngoài nước tiếp tục chung tay hỗ trợ vùng lũ, khẳng định mọi nguồn lực quyên góp sẽ được phân bổ đúng đối tượng và minh bạch.

Gia Chính