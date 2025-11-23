Lợi thế của Nga nếu giành được thành phố chiến lược ở Kharkov

Kiểm soát Kupyansk, đô thị chiến lược ở tỉnh Kharkov, có thể giúp Nga tiến sâu hơn về phía tây và hỗ trợ lực lượng ở vùng Donbass.

Truyền hình quốc phòng Nga hôm 21/11 đăng video về chiến dịch tấn công thành phố Kupyansk ở tỉnh Kharkov, cho thấy hàng loạt đòn tập kích bằng bom dẫn đường và thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào lực lượng Ukraine trong thành phố. Trong những hình ảnh sau đó, các phân đội bộ binh Nga đã giương cờ ở nhiều khu vực trong nội thành.

Video được công bố một ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố cánh quân Tây đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupyansk, tiếp tục tấn công những đơn vị Ukraine đang bị cô lập ở bờ đông sông Oskol.

Các cuộc tập kích của Nga nhằm vào Kupyansk và lính Nga giương cờ tại một số khu vực nội thành trong video đăng ngày 21/11. Video: Zvezda

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ thông tin, khẳng định nước này vẫn nắm giữ thành phố. "Chiến dịch chống phá hoại và tìm diệt các nhóm trinh sát xâm nhập thành phố vẫn tiếp tục diễn ra ở trong và xung quanh Kupyansk", Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay.

Deep State, nhóm phân tích dữ liệu tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, tuyên bố Nga mới giành được một phần Kupyansk, phần lớn thành phố vẫn do Ukraine kiểm soát hoặc là khu vực đang giao tranh.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, nhận định Nga đã kiểm soát phần lớn diện tích Kupyansk, trong khi quân đội Ukraine chỉ còn bám trụ tại khu vực nhỏ ở ngoại ô đông nam thành phố.

Vùng kiểm soát ước tính của Nga (đỏ) ở thành phố Kupyansk. Đồ họa: AMK Mapping

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm bên bờ sông Oskol và cách thủ phủ Kharkov thuộc tỉnh cùng tên khoảng 85 km. Tướng Sergey Kuzovlev, tư lệnh cánh quân Tây thuộc quân đội Nga, mô tả đây là "mắt xích quan trọng" trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Kharkov.

Nga từng giành được Kupyansk trong giai đoạn đầu xung đột, song đã bị Ukraine đánh bật khỏi thành phố sau cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022. Moskva sau đó quyết tâm tái chiếm Kupyansk, coi đây là mục tiêu quan trọng về mặt chính trị và quân sự.

Theo truyền thông Nga, thành phố mang lại nhiều lợi thế về mặt địa lý bên phòng thủ. Bờ tây Kupyansk nằm trên một quả đồi, tăng khả năng quan sát và đặt khu vực xung quanh vào tầm hỏa lực. Sông Oskol và bãi bồi quanh nó cũng tạo thành phòng tuyến tự nhiên.

Toàn bộ lực lượng Ukraine ở bờ đông sông Oskol, vốn được giao nhiệm vụ trấn giữ khu vực phía đông tỉnh Kharkov, đều được tiếp tế qua Kupyansk.

"Để mất đô thị này sẽ là tổn thất lớn với quân đội Ukraine, do Kupyansk có vị trí quan trọng về giao thông và hậu cần. Nó nằm ở nút giao của đường cao tốc T2109 và R07 nối với thủ phủ Kharkov, đồng thời gần các ga đường sắt quan trọng gồm Kupyansk-Uzlovoy và Kupyansk-Sortirovochny", phóng viên chiến trường Nga Alexander Kots cho hay.

Cục diện chiến sự quanh thành phố Kupyansk. Đồ họa: ISW

Giới phân tích quân sự Nga từng nhận định rằng Kupyansk có thể trở thành bàn đạp cho những chiến dịch tiến quân sâu hơn vào tỉnh Kharkov, đặc biệt là về hướng hai thành phố trọng yếu gồm Izyum và Chuguev. Nó cũng có thể mở đường cho mũi tấn công về phía bắc, cho phép cánh quân Tây hội quân với cánh quân Bắc đang chiến đấu ở thành phố Vovchansk.

"Một hướng khác là bám theo những tuyến đường quan trọng về chiến lược tới địa giới phía bắc tỉnh Donetsk. Điều này sẽ đẩy nhanh tiến trình áp sát Slavyansk và Kramatorsk, hai thành phố lớn nhất và có vai trò then chốt với Ukraine ở vùng Donbass", Kots nói thêm.

Truyền thông Ukraine cho rằng Nga muốn giành Kupyansk chủ yếu để kiểm soát ga tàu Kupyansk-Uzlovoy. Đây là điểm kết nối vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, với tỉnh Belgorod và có thể trở thành tuyến tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga tại Donbass.

Ngoài ra, Nga cũng cần liên kết với lực lượng ở mặt trận Lyman. Giành được Kupyansk sẽ hỗ trợ rất lớn cho các chiến dịch tấn công tiếp theo ở cả hướng Lyman và Kramatorsk.

Pháo tự hành thuộc cánh quân Tây Nga khai hỏa ở mặt trận Kupyansk ngày 15/11. Ảnh: RIA Novosti

"Nếu kiểm soát được Kupyansk, Nga sẽ làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động hậu cần của chúng ta và cải thiện năng lực tiếp tế của họ. Toàn bộ cuộc chiến đều xoay quanh vấn đề hậu cần", Pavlo Narozhny, chuyên gia quân sự Ukraine, cho hay.

Các chuyên gia Ukraine nhận định diễn biến tại Kupyansk sẽ khó đe dọa thủ phủ Kharkov do hai thành phố nằm khá xa nhau, song để mất đô thị này sẽ khiến lực lượng ở cụm đô thị Slavyansk và Kramatorsk bị đe dọa. Truyền thông Ukraine cũng cảnh báo rằng kiểm soát Kupyansk sẽ là thắng lợi quan trọng về chính trị và tuyên truyền đối với Nga.

Phạm Giang (Theo Reuters, RIA Novosti, Izvestia)