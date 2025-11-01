Lợi ích của men vi sinh đối với đường tiêu hóa

Men vi sinh giúp tăng cường hệ miễn dịch và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, phòng ngừa các tác nhân gây bệnh, phòng ngừa các rối loạn tiêu hóa chức năng.

Trong y học hiện đại, men vi sinh là một khái niệm không hề xa lạ. Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Bộ môn Nhi (Đại học Y Dược TP HCM) kiêm Trưởng khoa Nội tổng quát 2 (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM), men vi sinh là các lợi khuẩn được nghiên cứu một cách khoa học và ứng dụng vào đời sống.

Bác sĩ cho biết, trong cơ thể con người, những nơi tiếp xúc với môi trường bên ngoài như da, đường hô hấp, đường tiết niệu - sinh dục, và đặc biệt là đường tiêu hoá luôn chứa một tập hợp các vi sinh vật. Các vi sinh vật này phần lớn là vi khuẩn, trong đó hầu hết là các vi khuẩn mang lại lợi ích cho cơ thể (gọi là lợi khuẩn), còn lại là các vi khuẩn tiềm tàng gây hại với số lượng ít hơn nhiều (gọi là hại khuẩn).

Từ các lợi khuẩn này, các nhà khoa học sẽ lựa chọn một số theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và nghiên cứu việc sử dụng chúng với những liều lượng nhất định có thể mang lại lợi ích gì cho cơ thể. Những lợi khuẩn đã được nghiên cứu đó sẽ được sản xuất với số lượng lớn, dùng trong đời sống dưới nhiều hình thức khác nhau, được gọi là probiotics hay men vi sinh.

Men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa giúp đường tiêu hóa khỏe. Ảnh: Enterogermina

Cách men vi sinh hỗ trợ đường tiêu hóa

Men vi sinh cung cấp cho cơ thể một lượng lợi khuẩn đã định sẵn, nhờ thế mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, trong đó nổi bật là sức khỏe đường tiêu hoá. Men vi sinh hỗ trợ đường tiêu hoá theo nhiều phương diện.

Đầu tiên là hỗ trợ hoạt động sinh lý - giúp đường tiêu hóa tăng khả năng vận động và hấp thu dinh dưỡng, tiêu hóa thực phẩm. Các chủng lợi khuẩn trong men vi sinh có thể sản xuất ra các axit béo chuỗi ngắn, một số vitamin, axit folic để hỗ trợ việc tiêu hóa thực phẩm. Tiếp theo, các men vi sinh giúp tăng cường miễn dịch bằng cách giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng tỷ lệ lợi khuẩn, giảm tỷ lệ hại khuẩn, phòng ngừa các tác nhân gây bệnh tại đây. Men vi sinh cũng củng cố tương tác của trục ruột - não, giúp giải quyết hoặc phòng ngừa các rối loạn tiêu hóa chức năng.

Lưu ý khi chọn và sử dụng men vi sinh

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn khuyến cáo, để lựa chọn một men vi sinh tốt cho hệ tiêu hóa, người tiêu dùng cần ưu tiên những sản phẩm của những cơ sở sản xuất và nghiên cứu có uy tín, đảm bảo các nguyên tắc khoa học và đạo đức nghiên cứu, hướng đến mục đích chăm sóc sức khỏe con người. Sản phẩm cần có nguồn gốc, chứng nhận rõ ràng, còn hạn sử dụng.

Trước khi sử dụng, nên tham khảo ý kiến của nhân viên y tế để chọn được loại phù hợp với nhu cầu của cá nhân. Thực tế, các men vi sinh khác nhau sẽ có các tác động khác nhau đến cơ thể, có những men vi sinh tốt với người này chưa chắc sẽ phù hợp với người khác. Để sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất, cần sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và nhân viên y tế, từ cách quản đến thời gian và liều lượng sử dụng.

Bác sĩ cũng lưu ý, nếu men vi sinh là vi khuẩn cần uống cách xa kháng sinh. Có thể pha men vi sinh vào sữa cho trẻ nhỏ, nước pha sữa phải đun sôi và để nguội dần, nhiệt độ không quá 70 độ C.

Enterogermina Gut Defense - men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa từ Italy

Một trong các men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa được chú ý trên thị trường hiện nay là Enterogermina Gut Defense, sản xuất tại Italy. Sản phẩm được Cục An toàn Thực phẩm phê duyệt cho công dụng tăng cường tiêu hóa và hỗ trợ bảo vệ đường ruột trước hại khuẩn. Sản phẩm không chứa lactose, gluten và chất bảo quản, thích hợp sử dụng cho mọi lứa tuổi và giới tính.

Vỏ hộp sản phẩm men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa Enterogermina Gut Defense. Ảnh: Enterogermina

Theo nhà sản xuất, sản phẩm với dạng ống tiện dụng, chứa 2 tỷ bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii trong nước cất tinh khiết, giúp tăng cường tiêu hóa và hỗ trợ bảo vệ đường ruột trước hại khuẩn. Bên cạnh hỗ trợ phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy và đầy bụng, Enterogermina Gut Defense còn giúp tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên. Sản phẩm đặc biệt hữu ích sau đợt dùng kháng sinh hoặc khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng.

Ngoài ra, sản phẩm thuộc nhãn hàng men vi sinh Enterogermina với gần 70 năm kinh nghiệm chuyên môn và được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP thuốc chứng nhận bởi Cơ quan Y tế Italy, là lựa chọn đáng tin cậy cho cả gia đình - giúp duy trì "bụng khỏe, cơ thể khỏe" mỗi ngày.

Diệp Chi