Lợi ích của bóng rổ với phát triển thể chất ở trẻ em

Chơi bóng rổ giúp trẻ cải thiện sức khỏe tổng thể và phát triển các kỹ năng vận động, sự tự tin, tinh thần đồng đội.

Nhiều năm qua, bóng rổ trở nên phổ biến như một môn thể thao phát triển toàn diện cho trẻ em. Theo Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế (FIBA), số lượng trẻ em tham gia bóng rổ trên toàn thế giới tăng mạnh trong hai thập kỷ qua, đặc biệt ở các quốc gia châu Á và châu Âu. Trong báo cáo thường niên năm 2020, FIBA cho biết có hơn 450 triệu người tham gia chơi bóng rổ trên toàn cầu, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên chiếm khoảng 40%.

Không đơn thuần là hoạt động giải trí, bóng rổ mang đến nhiều lợi ích cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, có thể giúp cải thiện khả năng vận động, tăng cường sức mạnh cơ bắp và phát triển các kỹ năng xã hội.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và hô hấp

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), bóng rổ là một trong những môn thể thao giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Quá trình chạy liên tục trên sân, di chuyển nhanh và thay đổi tốc độ trong trận đấu giúp trẻ tập luyện hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, tăng cường lưu thông máu, giảm nguy cơ béo phì.

Một nghiên cứu đăng trên Pediatrics - tạp chí y tế của Học viện Nhi khoa Mỹ vào năm 2013 cho thấy, trẻ em tham gia các môn thể thao như bóng rổ có khả năng giảm đến 35% nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.

Một trận đấu bóng rổ của CLB Bóng rổ THPT Ngô Sĩ Liên.

Phát triển khả năng vận động và linh hoạt

Bóng rổ đòi hỏi đa dạng chuyển động toàn bộ cơ thể như chạy, nhảy, xoay người, chuyền bóng hay ném rổ, cách phối hợp tay và mắt. Trong cuốn sách Khoa học về tập luyện và bìa cứng não - The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain của Tiến sĩ John Ratey, giáo sư khoa tâm thần học, Đại học Harvard, sự kết hợp giữa chuyển động và quan sát trong các môn thể thao như bóng rổ giúp kích thích sự phát triển của hệ thần kinh, cải thiện khả năng nhận thức và sự nhanh nhạy.

Cải thiện sự phát triển chiều cao

Thực tế, nhiều bậc cha mẹ lựa chọn bóng rổ với mong muốn con phát triển chiều cao vượt trội. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh chơi bóng rổ có tác dụng kích thích sự phát triển xương khớp nhờ các động tác nhảy cao, giãn cơ và chạy liên tục.

Theo một nghiên cứu từ Viện Y học Thể thao Trung Quốc, tham gia bóng rổ thường xuyên có thể giúp trẻ em phát triển chiều cao nhanh hơn từ 3-5 cm mỗi năm.

Phát triển kỹ năng xã hội và tinh thần đồng đội

Bóng rổ không chỉ là môn thể thao cá nhân mà còn yêu cầu trẻ phải làm việc nhóm và hợp tác với các đồng đội. Việc này giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, học cách lắng nghe, trao đổi và phối hợp với người khác.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Giáo dục Thể chất Quốc gia Mỹ (SHAPE America) vào năm 2021, các môn thể thao đồng đội như bóng rổ giúp trẻ em hình thành tinh thần trách nhiệm, học cách tôn trọng đồng đội và biết cách xử lý các tình huống căng thẳng.

Đội nữ của CLB bóng rổ THCS - THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội. Ảnh: CLB bóng rổ Nguyễn Tất Thành

Giảm căng thẳng và tăng cường sự tự tin

Nhiều học sinh cho biết, đây là một công cụ hiệu quả giảm căng thẳng và lo âu. Khi tham gia vào các hoạt động thể thao, cơ thể giải phóng endorphin - một loại hormone mang lại cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Điều này giúp trẻ em trở nên tự tin hơn, ít gặp các vấn đề liên quan đến lo âu hay trầm cảm.

Một nghiên cứu từ Viện Khoa học Y tế Quốc gia Mỹ chỉ ra rằng trẻ em tham gia bóng rổ ít nhất 3 lần một tuần có mức độ căng thẳng thấp hơn 20% so với các trẻ không hoạt động.

Cải thiện khả năng tập trung và kỷ luật

Bóng rổ yêu cầu trẻ tập trung cao độ, quan sát đối phương, di chuyển, tính toán đường chuyền và ném rổ. Việc này giúp các em rèn luyện sự chú ý và tính kỷ luật. Theo báo cáo từ Đại học Illinois, trẻ em tham gia các môn thể thao như bóng rổ có khả năng tập trung và hoàn thành nhiệm vụ học tập nhanh hơn 15% so với những trẻ ít hoạt động thể chất.

Tại Việt Nam, từ năm 2016, số lượng người tham gia bộ môn này, đặc biệt ở trường học tăng đáng kể. Bóng rổ không chỉ là môn thể thao giải trí mà còn là công cụ phát triển toàn diện cho trẻ em cả về thể chất lẫn tinh thần. Vừa qua, Báo VnExpress và công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT công bố tổ chức giải bóng rổ trẻ 2024 - Cup Ziaja. Giải đấu quy tụ 20 đội bóng đến từ các trường THPT Hà Nội.

Trận đấu mở màn sẽ diễn ra vào ngày 5/10.

Lan Anh