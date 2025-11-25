Logo và linh vật SEA Games 33

Thái LanLogo và linh vật "The Sans" khắc họa tinh thần thể thao sôi nổi và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của nước chủ nhà Thái Lan.

Logo SEA Games 33 được tạo ra bởi nhà thiết kế Thiranop Wangsilpakun đến từ TNOP Design, được Cơ quan Văn hóa Sáng tạo Thái Lan, phối hợp với Cơ quan Thể thao Thái Lan và Bộ Du lịch và Thể thao công bố hồi tháng 2/2025.

Logo lấy cảm hứng từ những đường kẻ trên sân thi đấu kết hợp với các họa tiết truyền thống, truyền tải thông điệp "chơi theo luật", biểu trưng cho sự tôn trọng, kỷ luật và tinh thần sáng tạo trong khuôn khổ những giới hạn nhất định.

Logo (trái) và 5 linh vật (phải) của SEA Games 33. Ảnh: TNOP

Trong khi đó, 5 linh vật chính thức của Đại hội được đặt tên chung là "The Sans". Những linh vật này là sự kết hợp hài hòa giữa các hình khối và sắc màu nổi bật như xanh lá cây, xanh lam, hồng, vàng và đỏ, lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Thái Lan. "The Sans" đại diện cho cá tính mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết và sự đa dạng văn hóa, phản ánh sự giao thoa tinh tế giữa nét hiện đại và những giá trị di sản.

Với khẩu hiệu "Hòa nhập và Phát triển bền vững", Thái Lan khẳng định quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội ấn tượng, lan tỏa tinh thần hợp tác và phát triển bền vững của thể thao Đông Nam Á.

SEA Games 33 quy tụ các vận động viên xuất sắc của 11 quốc gia trong khu vực, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste.

Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại thủ đô Bangkok cùng hai tỉnh Chonburi và Songkhla của Thái Lan, từ ngày 9 đến 20/12. Sự kiện lần thứ 33 được xem là một trong những kỳ SEA Games có quy mô "khủng" nhất lịch sử, với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu.

Tại SEA Games 32 ở Campuchia hai năm trước, Việt Nam xuất sắc giành 136 HC vàng, 105 HC bạc và 114 HC đồng để đứng đầu khu vực. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao nước nhà xếp nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games tổ chức ở nước ngoài.

