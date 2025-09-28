Lốc xoáy giật tung hàng loạt mái nhà ở TP Huế

Rạng sáng nay, lốc xoáy quét qua xã Quảng Điền khiến 75 ngôi nhà bị tốc mái, hàng loạt cây cối gãy đổ, một số hộ dân phải sơ tán.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết 40 nhà ở thôn An Xuân Đông, 20 nhà ở thôn An Xuân Tây và 15 nhà ở thôn An Xuân Bắc bị tốc mái. "Rất may không có thiệt hại về người. Chính quyền đang thống kê chi tiết mức độ hư hại để có phương án hỗ trợ khẩn cấp", ông Cầu nói.

Nhà dân ở xã Quảng Điền bị tốc mái. Ảnh: Vạn An

Công an, dân quân và đoàn thể đang được huy động hỗ trợ người dân xã Quẩng Điền thu dọn, di dời tài sản và che chắn tạm thời để ổn định cuộc sống.

Trước đó khoảng 15h ngày 27/9, mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy quét qua thôn Xuân Lai ở xã Quảng Điền khiến ba nhà dân ở đây bị tốc mái. Mái tôn, đồ đạc trong nhà bị lốc xoáy cuốn phăng, hư hỏng.

Lốc xoáy làm 75 nhà tốc mái trước bão Buloi đổ bộ Nhà dân ở xã Quảng Điền bị lốc xoáy chiều 27/9. Video: Camera gia đình

Tại Đà Nẵng, khoảng 6h50 ngày 28/9, anh Nguyễn Thế Sinh, 30 tuổi, lái ôtô 7 chỗ di chuyển đến ngã tư đường Phan Hành Sơn - An Dương Vương, phường Ngũ Hành Sơn thì bị cây lim xẹt đổ đè trúng.

Tán cây to ập xuống toàn bộ nóc xe. Nhiều cành cây to chặn lối cửa khiến những người phía trong không thể thoát ra ngoài. Thời điểm này, Đà Nẵng mưa lớn, gió giật từng cơn do ảnh hưởng trước bão Bualoi.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Công an TP Đà Nẵng) đã điều một xe cứu nạn cùng 7 chiến sĩ đến giải cứu. Cảnh sát dùng máy cưa cắt cành cây, đưa 6 người trong xe ra ngoài an toàn, trong đó có một cụ già.

Cảnh sát sau đó tiếp tục cắt gọn cây xanh bị đổ để trả lại mặt đường. Đến 7h35, giao thông khu vực ngã tư gần sông Hàn trở lại bình thường.

Cành cây đổ đè kín cửa xe khiến 6 người kẹt phía trong. Ảnh: Công an cung cấp

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc sáng nay, tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h, dự kiến đổ bộ Quảng Trị - Nghệ An vào chiều nay.

Hoàn lưu bão đã gây gió mạnh ở các địa phương ven biển. Trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hội An (Đà Nẵng), Bắc Trạch (Quảng Trị), Cồn Cỏ (Quảng Trị) ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Nguyễn Đông - Võ Thạnh