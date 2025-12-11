Loạt vườn thanh long chết úng sau hai trận lũ

Chủ vườn Nguyễn Văn Trung (phường Hàm Thắng) cho biết hơn 4.000 m² thanh long của gia đình bị ngập lần thứ hai. Cuối tháng 10, nước sông dâng tràn vào vườn; đến ngày 4/12, lũ lại lên, ngập lút cả trụ.

Theo ông Trung, đợt ngập đầu làm rễ thanh long thối, hư hại khoảng 50%. Ông đang phục hồi bằng phân, thuốc thì trận lũ thứ hai ập đến, khiến vườn “coi như mất trắng”.