Loạt vườn thanh long chết úng sau hai trận lũ

Sau 3 ngày lũ rút, vùng trồng thanh long ven sông Cái (Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) không còn nguyên vẹn như trước. Không ít vườn bị xói lở cuốn trôi đất, trụ trồng... Bùn làm hư hại các vườn đang thu hoạch.
Sau 3 ngày lũ rút, vùng trồng thanh long ven sông Cái (Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) không còn nguyên vẹn như trước. Không ít vườn bị xói lở cuốn trôi đất, trụ trồng... Bùn làm hư hại các vườn đang thu hoạch.
Chủ vườn cho hay, thanh long thuộc họ xương rồng, không chịu được nước. Sau khi bị ngâm nước 2-3 ngày, gốc úng nước thối rễ, sau đó cành chết theo.
Chủ vườn cho hay, thanh long thuộc họ xương rồng, không chịu được nước. Sau khi bị ngâm nước 2-3 ngày, gốc úng nước thối rễ, sau đó cành chết theo.
Ở gần đó, ông Nguyễn Văn Trúc, thôn Kim Bình (phường Hàm Thắng) có 300 trụ thanh long chuẩn bị chong đèn vụ Tết cũng lấm lem bùn đất và rác lũ. Chủ vườn đã tỉa bớt cành hỏng, chăm bón phân thuốc, chuẩn bị ủ rơm, chong đèn, thì trận lũ mới lại ập đến gây thiệt hại nặng hơn.
"Cành dính bùn và úng nước, chặt cho bò ăn, nó cũng chê luôn", ông Trúc cho hay và xác định vườn thiệt hại toàn bộ.
Ở gần đó, ông Nguyễn Văn Trúc, thôn Kim Bình (phường Hàm Thắng) có 300 trụ thanh long chuẩn bị chong đèn vụ Tết cũng lấm lem bùn đất và rác lũ. Chủ vườn đã tỉa bớt cành hỏng, chăm bón phân thuốc, chuẩn bị ủ rơm, chong đèn, thì trận lũ mới lại ập đến gây thiệt hại nặng hơn.
"Cành dính bùn và úng nước, chặt cho bò ăn, nó cũng chê luôn", ông Trúc cho hay và xác định vườn thiệt hại toàn bộ.
"Cả đời tôi chưa bao giờ thấy lũ khủng khiếp như vậy", ông Hùng nói.
"Cả đời tôi chưa bao giờ thấy lũ khủng khiếp như vậy", ông Hùng nói.
Nhiều tuyến đường ở vùng trồng thanh long Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc… (Bình Thuận cũ) hư hỏng nặng, ảnh hưởng việc vận chuyển nông sản.
Trong hai ngày 3-4/12, mưa lớn kết hợp xả lũ từ các hồ thủy lợi ở vùng Bình Thuận cũ (Lâm Đồng) khiến hàng nghìn nhà ven sông ngập sâu, hư hỏng. Toàn tỉnh có gần 5.000 ha cây trồng úng, thiệt hại, nhiều vườn chuẩn bị chong đèn vụ Tết. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 230 tỷ đồng.
Nhiều tuyến đường ở vùng trồng thanh long Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc… (Bình Thuận cũ) hư hỏng nặng, ảnh hưởng việc vận chuyển nông sản.
Trong hai ngày 3-4/12, mưa lớn kết hợp xả lũ từ các hồ thủy lợi ở vùng Bình Thuận cũ (Lâm Đồng) khiến hàng nghìn nhà ven sông ngập sâu, hư hỏng. Toàn tỉnh có gần 5.000 ha cây trồng úng, thiệt hại, nhiều vườn chuẩn bị chong đèn vụ Tết. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 230 tỷ đồng.
Việt Quốc
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.