Loạt UAV trưng bày tại triển lãm thành tựu đất nước

Nhiều mẫu UAV khác của Viettel cũng được trưng bày ở trong các gian hàng tại Trung tâm triển lãm.
UAV-50 do Nhà máy Z113 chế tạo, được thiết kế phóng đạn chữa cháy từ trên cao, giúp bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hỏa khi tiếp cận các khu vực nguy hiểm. Thiết bị có kích thước 2.500 × 2.500 × 600 mm, trọng lượng tối đa 50 kg, bán kính hoạt động 5 km, thời gian bay đủ tải 15 phút và tầm bắn hiệu quả khoảng 30 m.
Nhờ khả năng tiếp cận những vị trí cao, chật hẹp mà phương tiện chữa cháy thông thường khó hoạt động, UAV-50 phát huy hiệu quả trong dập lửa cũng như các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.
UAV Horus, mang biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, là thiết bị bay quan sát tầm xa có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng. Máy bay nặng 10-12 kg, tải trọng tối đa một kg, phạm vi liên lạc 15-20 km, thời gian bay 1,5-2 giờ.
Với ưu thế cơ động và tầm hoạt động rộng, Horus thích hợp cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát khu vực cũng như cứu hộ, cứu nạn.
Bên cạnh đó là UAV cảm tử QXL.01 do Nhà máy Z131 chế tạo, thiết kế dạng 4 cánh quạt cho phép cất hạ cánh thẳng đứng, dễ triển khai trong địa hình phức tạp. Thiết bị nặng khoảng 8 kg, mang đầu đạn lõm xuyên giáp 1,2 kg, có thể xuyên thép dày tới 250 mm.
QXL.01 đạt tốc độ 60–80 km/h, trần bay 1.000 m, tầm hoạt động 10 km, với sai số khi tấn công mục tiêu không quá 2 m, bảo đảm độ chính xác cao. So với mẫu UAV BXL.01 dạng cánh bằng, QXL.01 linh hoạt hơn, triển khai nhanh, phù hợp tác chiến ở khu vực hẹp và địa hình phức tạp.
Kế bên là UAV trinh sát BTS-99, có trần bay 3 km, tốc độ hành trình 80–108 km/h. Thiết bị trang bị camera trinh sát ngày đêm, có thể thu hồi bằng phương thức bung dù.
Tại gian hàng Bộ Công an, UAV trực thăng MCH được giới thiệu với khả năng cất hạ cánh linh hoạt, tốc độ tối đa 54 km/h, thời gian bay 40 phút trong phạm vi 15 km. Thiết bị phù hợp cho nhiệm vụ giám sát, bảo đảm an ninh và hỗ trợ cứu hộ ở không gian hẹp.
UAV cánh cứng viễn thám G13, có tốc độ bay 21m/giây, thời gian 90 phút và tầm bay tối đa 50 mét.
UAV đa năng Hera do công ty RtR của TS Lương Việt Quốc phát triển, có thiết kế gấp gọn vừa trong balô nhưng đủ sức nâng vật nặng tới 15 kg. Theo nhà sản xuất, tải trọng mà Hera mang được gấp 10 lần so với các UAV cùng kích thước.
Mẫu drone bảo dưỡng thi công lưới điện trưng bày tại triên lãm.
Ngoài dàn UAV, nhiều khí tài quân sự như tên lửa, xe tăng, máy bay chiến đấu... cũng được trưng bày quy mô tại khu vực ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia.
Triển lãm Thành tựu 80 năm đất nướcdiễn ra trên diện tích gần 260.000 m2 – quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 34 tỉnh, thành, 28 bộ, ngành cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Sự kiện mở cửa từ 13h ngày 28/8, sau đó từ 9h đến 22h hằng ngày đến 5/9.
Nguyễn Đông - Quỳnh Trần - Thanh Tùng