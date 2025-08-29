Loạt UAV trưng bày tại triển lãm thành tựu đất nước

UAV-50 do Nhà máy Z113 chế tạo, được thiết kế phóng đạn chữa cháy từ trên cao, giúp bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hỏa khi tiếp cận các khu vực nguy hiểm. Thiết bị có kích thước 2.500 × 2.500 × 600 mm, trọng lượng tối đa 50 kg, bán kính hoạt động 5 km, thời gian bay đủ tải 15 phút và tầm bắn hiệu quả khoảng 30 m.

Nhờ khả năng tiếp cận những vị trí cao, chật hẹp mà phương tiện chữa cháy thông thường khó hoạt động, UAV-50 phát huy hiệu quả trong dập lửa cũng như các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.