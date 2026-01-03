Ông Trump: 'Mỹ đã bắt Tổng thống Venezuela'

Ông Trump thông báo rằng lực lượng Mỹ đã bắt vợ chồng Tổng thống Maduro sau cuộc đột kích lúc rạng sáng vào thủ đô Caracas.

Khoảng 2h sáng 3/1 (13h giờ Hà Nội), thủ đô Caracas của Venezuela rung chuyển bởi loạt tiếng nổ lớn, cùng hàng loạt máy bay và trực thăng hoạt động tầm thấp. Truyền thông Mỹ và quốc tế sau đó cho biết Washington đã mở chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Venezuela sau nhiều tháng gây sức ép cả chính trị lẫn quân sự với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo hãng tin AP, cuộc tập kích kéo dài khoảng 30 phút. Hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều hãng tin xác thực cho thấy nhiều căn cứ của Venezuela bị tấn công bằng tên lửa tầm xa và rocket phóng từ trực thăng vũ trang.

Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ đứng sau chiến dịch tập kích vào thủ đô Caracas cùng ba tỉnh Aragua, Miranda và La Guaira, nhằm thay đổi chế độ và tước đoạt tài nguyên ở nước này. Thông cáo cũng cho biết Tổng thống Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, ra lệnh tổng động viên và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez sau đó tuyên bố triển khai quân đội theo lệnh của ông Maduro "kháng cự hiện diện quân sự nước ngoài" và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.

Tuy nhiên, chiến dịch tập kích, phóng rocket, tên lửa của Mỹ nhiều khả năng là đòn ngụy trang cho một chiến dịch đột kích táo bạo hơn do đặc nhiệm nước này tiến hành, nhắm vào Tổng thống Maduro. Vài phút sau tuyên bố từ Bộ trưởng Lopez, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social rằng Mỹ đã "triển khai thành công cuộc tập kích quy mô lớn vào Venezuela", đồng thời đã bắt Tổng thống Maduro cùng phu nhân và đưa hai người khỏi Venezuela.

Các quan chức Mỹ giấu tên nói với CBS rằng Delta, một trong những đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Mỹ, là lực lượng đã tiến hành cuộc đột kích vào thủ đô Caracas và bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Vị trí thủ đô Caracas và ba tỉnh của Venezuela bị Mỹ tập kích rạng sáng 3/1. Đồ họa: Times

Trong bình luận sau đó với truyền thông, ông Trump nói chiến dịch ở Venezuela đã hoàn thành mục tiêu bắt sống Tổng thống Maduro, "được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, huy động những quân nhân và con người tuyệt vời", nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee, dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, giải thích rằng Mỹ triển khai lực lượng quân sự đột kích vào Caracas là để "bảo vệ lực lượng hành pháp" thực thi lệnh bắt ông Maduro, người bị Mỹ truy nã với cáo buộc cấu kết với các băng nhóm tội phạm khét tiếng như Tren de Aragua và Sinaloa Cartel. Mỹ đã treo thưởng 50 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt ông Maduro.

Chính phủ Mỹ có thể sử dụng cách lập luận này để bảo vệ tính hợp hiến của chiến dịch tại Venezuela, khi đã sử dụng vũ lực với nước khác mà chưa tuyên chiến hay nhận được phê chuẩn từ quốc hội.

Binh sĩ Venezuela đứng gác gần dinh tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas ngày 3/1. Ảnh: AP

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez thừa nhận chính phủ hiện không biết ông Maduro và phu nhân đang ở đâu, đồng thời yêu cầu phía liên quan công bố bằng chứng hai người vẫn còn sống.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Maduro, kêu gọi người dân tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo tại Caracas và "không tiếp tay cho kẻ thù xâm lược".

Theo Hiến pháp Venezuela, nếu Tổng thống Maduro không còn khả năng điều hành, quyền lực sẽ tạm thời chuyển cho Phó tổng thống. Tuy nhiên, tình hình hiện được đánh giá là chưa có tiền lệ, trong bối cảnh Mỹ không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Maduro, còn phe đối lập khẳng định cựu nghị sĩ lưu vong Edmundo Gonzalez mới là tổng thống hợp pháp.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores, tại Caracas ngày 10/1/2025. Ảnh: AFP

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ họp khẩn, trong khi Cuba, Iran và Nga lên án mạnh mẽ điều họ gọi là hành động "xâm lược quân sự" của Mỹ.

Tổng thống Trump trong vài tháng qua nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ ở Venezuela, nhằm tăng sức ép buộc Tổng thống Maduro rời nhiệm sở.

Mỹ từ tháng 9/2025 đã tăng đáng kể hiện diện quân sự ở vùng biển ngoài khơi Venezuela, tiến hành hàng chục vụ tập kích xuồng bị cáo buộc chở ma túy trên biển, cũng như tập kích một bến cảng của nước này. Tổng thống Maduro giữa tuần này tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ sau nhiều tuần chịu sức ép, song không nhận được phản hồi nào từ Washington.