Loạt tên lửa Kinzhal, Iskander-M vượt qua lưới phòng thủ Ukraine

Ukraine tuyên bố chặn 623 vũ khí trong đòn tập kích của Nga, song bỏ lọt hơn 80 mục tiêu, trong đó có toàn bộ tên lửa Kinzhal và Iskander-M.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga rạng sáng nay tập kích nước này bằng 653 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 40 tên lửa hành trình Kalibr, Iskander-K và Kh-101, hai tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69 và một tên lửa diệt radar Kh-31P.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ được 592 UAV các loại, 7 tên lửa Kalibr, một quả Iskander-K, 21 tên lửa Kh-101 và hai quả đạn Kh-59/69. Chúng tôi mất dấu 3 tên lửa khác, đang kiểm tra vị trí và hậu quả. 16 tên lửa và 63 UAV đánh trúng 20 địa điểm, mảnh vỡ cũng rơi xuống 19 khu vực", cơ quan này thông báo.

Chưa rõ hai tên lửa còn lại bị bắn hạ hay đã trúng đích.

Khói bốc lên từ nhà máy điện Ladyzhin ở tỉnh Vinnytsia, Ukraine, sau trận tập kích ngày 30/10. Ảnh: X/Anatoliy Shariy

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn, sử dụng vũ khí tầm xa chính xác cao và UAV vũ trang, nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, hạ tầng năng lượng đảm bảo hoạt động cho những cơ sở này, cùng một số sân bay quân sự.

"Đây là hành động đáp trả những vụ tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga. Chiến dịch đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, toàn bộ mục tiêu đều trúng đòn", quân đội Nga cho hay.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, trước đó nhận định sân bay Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnytsky, nơi đóng quân của phi đội F-16 Ukraine, đã trúng ít nhất hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Tên lửa Nga còn tập kích nhà máy thủy điện Dnipro ở tỉnh Zaporizhzhia và Dniester tại tỉnh Chernivtsi, cùng các nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Vinnytsia, Lviv và Ivano-Frankivsk. Thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát còn hứng nhiều pháo phản lực Tornado-S và bom dẫn đường.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk thông báo nước này phải cắt điện khẩn cấp tại nhiều nơi và hạn chế nguồn cung điện trên toàn quốc sau đòn tấn công của Nga.

Công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo xác nhận phải cắt điện trên hầu hết lãnh thổ để tránh sự cố. DTEK, công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết các nhà máy của họ "bị hư hại nghiêm trọng" và đây là lần thứ ba quân đội Nga tập kích quy mô lớn nhằm vào những cơ sở này trong tháng 10.

Đường bay của tên lửa, UAV Nga trong trận tập kích rạng sáng 30/10. Đồ họa: X/Monitoring War

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của đối phương. Các đợt tập kích diễn ra trong lúc đàm phán hòa bình giữa hai nước không đạt nhiều tiến triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận rất nhiều và sẽ hợp tác với nhau trong vấn đề Ukraine. Ông Trump trước đó tuyên bố chưa lên kế hoạch gặp Tổng thống Vladimir Putin trừ khi Nga nghiêm túc về thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, Reuters)