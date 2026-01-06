Loạt tàu dầu bị Mỹ trừng phạt tìm cách rời Venezuela

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tàu dầu trong danh sách trừng phạt của Mỹ đã rời Venezuela kể từ khi ông Maduro bị bắt.

TankerTrackers.com, trang web chuyên theo dõi hành trình của các tàu dầu dựa trên phân tích ảnh vệ tinh, cho biết ít nhất 16 tàu dầu đã rời khỏi lãnh hải Venezuela kể từ ngày 3/1, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt. Ảnh vệ tinh cho thấy số tàu dầu này neo đậu tại các cảng của Venezuela trong nhiều tuần, nhưng toàn bộ đã rời khỏi vị trí trong ba ngày qua.

4 tàu trong số đó di chuyển về hướng đông, cách bờ biển khoảng 48 km, sử dụng tên giả và khai báo sai vị trí, được gọi là chiến thuật "spoofing" (giả mạo tín hiệu). 12 tàu còn lại đã ngừng phát tín hiệu và không xuất hiện trong các hình ảnh vệ tinh mới. Vị trí và hành trình của chúng đến nay vẫn chưa rõ.

Samir Madani, người đồng sáng lập TankerTrackers.com, cho hay số tàu này chở theo khoảng 4 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu.

Truyền thông Mỹ dẫn hai nguồn thạo tin giấu tên trong tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Venezuela cho biết những tàu này đã rời cảng mà không được chính phủ lâm thời cho phép. Giới quan sát nhận định đây có thể là hành động thách thức đầu tiên đối với chính quyền Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Ba tàu dầu rời cảng Venezuela ngày 3/1. Ảnh: Copernicus

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/12/2025 áp đặt phong tỏa đối với các tàu chở dầu xuất khẩu của Venezuela. Lệnh này không áp dụng với tàu dầu do tập đoàn Chevron của Mỹ thuê.

Sau khi Washington triển khai chiến dịch tập kích, bắt vợ chồng Tổng thống Maduro ngày 3/1, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa dầu mỏ và sử dụng điều này làm "đòn bẩy gây sức ép thúc đẩy thay đổi chính sách tại Venezuela".

Lực lượng Mỹ thời gian qua đã chặn và xử lý ba tàu bị cáo buộc chở dầu Venezuela. Một tàu mang tên Skipper bị Tuần duyên Mỹ chặn bắt ngày 10/12 khi đang trên hành trình sang Trung Quốc. Tàu thứ hai tên Centuries, bị chặn và kiểm tra ngày 20/12 nhưng không bị tịch thu. Tàu thứ ba, trước đây tên Bella 1 nay là Marinera, đang bị lực lượng Mỹ truy đuổi.

Trả lời truyền thông ngày 4/1, một quan chức Mỹ cho biết chiến dịch phong tỏa đang được triển khai, tập trung vào "đội tàu bóng tối", thuật ngữ được dùng để chỉ những tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt.

Tàu dầu neo đậu ở cảng El Palito ở Venezuela, ngày 21/12/2025. Ảnh: AP

Venezuela đang chịu sức ép lớn trong giải phóng lượng dầu tồn kho. Kể từ khi Mỹ áp lệnh phong tỏa, các cơ sở lưu trữ của nước này gần chạm ngưỡng tối đa, trong khi việc dừng khai thác có nguy cơ gây tổn hại các mỏ dầu và hạ tầng.

Theo dữ liệu nội bộ của tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela và hai nguồn thạo tin trong ngành, các tàu rời cảng trái phép được thuê bởi hai nhà giao dịch dầu mỏ là Alex Saab và Ramon Carretero.

Cả hai đều bị Mỹ trừng phạt vì là đối tác kinh doanh của gia đình ông Maduro. Ông Saab bị giam tại Mỹ năm 2021 nhưng được chính quyền Biden thả năm 2023 để đổi lấy các công dân Mỹ bị Venezuela giam giữ. 15 trong số 16 tàu rời cảng ngày 3/1 nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì từng vận chuyển dầu của Iran và Nga.

Đức Trung (Theo CBS, Bloomberg, Reuters)