Loạt sai phạm bồi thường, tái định cư tại siêu dự án 4 tỷ USD Nam Hội An

Đà NẵngThanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt sai phạm tại khu tái định cư phục vụ dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An - siêu dự án có tổng vốn hơn 4 tỷ USD.

Theo kết luận vừa công bố, từ năm 2015, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai - Quảng Nam (Công ty Kỳ Hà Chu Lai) được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các khu tái định cư phục vụ dự án tại hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ).

Quy mô sử dụng đất của dự án hơn 985 ha, trong đó tổng số hộ có đất ở, nhà bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 1.800 hộ. Tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 499 ha, trong đó 411 ha đã bàn giao cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (đại diện cho liên doanh Tập đoàn Gold Yield Enterprises và Tập đoàn Vinacapital).

Nhiều diện tích đất của dự án nghỉ dưỡng Nam Hội An chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nam Em

Tuy nhiên, đến nay trong số diện tích đã bàn giao mới có 152 ha hoàn tất hồ sơ pháp lý, hơn 258 ha còn lại vẫn chưa hoàn thành thủ tục. Ngoài ra, vẫn còn hơn 485 ha đất giai đoạn hai chưa được giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án.

Công ty Kỳ Hà Chu Lai được giao đầu tư 5 khu tái định cư, tổng diện tích hơn 236 ha, vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Dù đã giải ngân hơn 500 tỷ đồng, các dự án đều vướng mặt bằng, thiếu vốn, thi công chậm và nhiều lần phải gia hạn tiến độ. Hiện mới bàn giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 706 lô, còn lại các khu tái định cư đang ngừng thi công, chờ nghiệm thu, quyết toán và kiểm toán phần khối lượng dở dang.