Loạt nước lên án vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro

Tổng thư ký LHQ cùng lãnh đạo nhiều nước chỉ trích chiến dịch đột kích Venezuela do Mỹ tiến hành, trong khi Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn.

Stephan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tối 3/1 cho biết chiến dịch đột kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ tiến hành rạng sáng cùng ngày đã tạo ra "tiền lệ nguy hiểm".

"Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông vô cùng lo ngại rằng luật pháp đã không còn được tôn trọng", người phát ngôn Dujarric cho hay.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn lúc 15h ngày 5/1 (22h Hà Nội) theo yêu cầu từ Venezuela để thảo luận về chiến dịch đột kích của Mỹ.

Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas trong ảnh đăng hồi tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án "hành vi bá quyền" của Mỹ, cho rằng nó đe dọa hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe. "Trung Quốc rất bất ngờ và mạnh mẽ lên án Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền, cũng như chống lại Tổng thống của một đất nước", cơ quan này ra tuyên bố cho hay.

Bắc Kinh kêu gọi Washington tuân thủ luật pháp quốc tế, mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như ngừng vi phạm chủ quyền và an ninh của nước khác.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đăng bài viết trên mạng xã hội, mô tả cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là "tội ác".

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết hành động của Mỹ đã "vượt qua ranh giới không thể chấp nhận". Ông so sánh chiến dịch với "những thời khắc đen tối nhất" trong quá trình Mỹ can thiệp vào Mỹ Latin và Caribe, dường như ám chỉ đến hành động quân sự của Washington ở khu vực trong hai thế kỷ qua.

Tổng thống Claudia Sheinbaum khẳng định Mexico "lên án mạnh mẽ và phản đối" hành động của Mỹ.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đang "theo dõi sát sao tình hình", nhấn mạnh mọi giải pháp đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, một số đồng minh thân cận của Mỹ đã bày tỏ ủng hộ chiến dịch bắt ông Maduro.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng ông Maduro đã "làm suy yếu nghiêm trọng phẩm giá" của người dân Venezuela. Lãnh đạo Pháp mong muốn quá trình chuyển đổi sang dân chủ sẽ được giám sát bởi Edmundo Gonzalez Urrutia, ứng cử viên thất bại trước ông Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống Venezuela năm 2024.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố không công nhận ông Maduro là Tổng thống Venezuela. "Chúng tôi không tiếc nuối khi chính phủ của ông ấy kết thúc", ông viết trên X.

Tổng thống Argentina Javier Milei hoan nghênh chiến dịch bắt lãnh đạo Venezuela khi đăng thông điệp ngắn gọn "Tự do tiến lên! Tự do muôn năm!" trên mạng xã hội.

Giây phút Tổng thống Venezuela bị áp giải xuống sân bay Mỹ Tổng thống Maduro bị áp giải khỏi máy bay ở New York ngày 3/1. Video: Reuters

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro vào khoảng 1h ngày 3/1, đối mặt với sự kháng cự của đội bảo vệ trước khi khống chế được ông Maduro cùng vợ, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 3h29 và trở về tàu đổ bộ USS Iwo Jima trên Biển Caribe.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Thanh Tâm (Theo Guardian, CNN, AFP)