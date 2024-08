Loạt giải pháp chuyển đổi số của GMO tại AI4VN

GMO giới thiệu hệ sinh thái chuyển đổi số Smart Solutions và các ứng dụng AI nâng hiệu suất, trải nghiệm khách hàng tại Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2024.

Trong khuôn khổ sự kiện hôm 23/8, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cùng lãnh đạo bộ, ngành và khách mời đến tham quan, nghe giới thiệu tại gian hàng của GMO.

Đại diện GMO giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang và các lãnh đạo bộ, ngành, khách tham dự AI4VN 2024. Ảnh: Giang Huy

Tại đây, đại diện doanh nghiệp mang đến 4 sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số Smart Solutions gồm: quản trị khách hàng thông minh WOWCRM, giải pháp CMX trải nghiệm khách hàng đa kênh Omni Care, số hóa văn bản thông minh OCR Studio và định danh khách hàng toàn diện SmartKYC.eID. Ngoài các sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi này, GMO cũng mang đến AI4VN 2024 bộ ba ứng dụng AI nhằm năng hiệu suất và trải nghiệm khách hàng gồm: chatbot tùy chỉnh theo dữ liệu doanh nghiệp MiraBOT, nền tảng khởi tạo website trong 30 giây MiraWEB và trợ lý ảo tạo content chuẩn SEO hàng loạt AI Easy Content.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các sản phẩm tại gian hàng GMO được nhiều doanh nhân, chủ doanh nghiệp, cán bộ trong ngành công nghệ thông tin đặt câu hỏi về dịch vụ mà công ty cung cấp. "Đây là những công cụ có thể giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng, đơn giản hóa những công việc hàng ngày và rút ngắn thời gian vận hành", đại diện GMO nói. "Gia tăng năng suất, tối ưu chi phí, tự động hóa các quy trình là những ưu điểm rõ nét nhất mà các doanh nghiệp nhận được khi sử dụng các sản phẩm ứng dụng AI từ GMO".

Gian hàng GMO hút khách tham quan tại AI4VN 2024. Ảnh: GMO

Xuyên suốt sự kiện, nhiều chuyên gia nhận định AI là chìa khóa trong chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu suất, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quyết định. Với khả năng xử lý và phân tích dữ liệu lớn, cũng như tự động hóa các quy trình, AI đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của sự tự động hóa trong nhiều ngành nghề khác nhau.

AI4VN 2024 có chủ đề "Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh" (Unlock the power of Generative AI". Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức với sự phối hợp của Câu lạc bộ Các Khoa - Viện - Trường Công nghệ thông tin -Truyền thông (FISU), bắt đầu từ năm 2018.

Tại khu triển lãm, hơn 20 gian hàng giới thiệu các công nghệ ứng dụng AI thu hút nhiều người trải nghiệm. Các giải pháp, sản phẩm được giới thiệu bởi nhiều doanh nghiệp Việt trong các lĩnh vực từ y tế đến giáo dục, môi trường...

Tuấn Vũ