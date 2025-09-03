Loạt dự án gần 40.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh tìm được nhà đầu tư

Bắc NinhUBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ba dự án tập trung ở phường Từ Sơn với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn) với tổng vốn đầu tư hơn 16.800 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích gần 54 ha, quy mô dân số hơn 13.700 người. Tiến độ triển khai dự án trong 6,5 năm.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Đông Ngàn. Doanh nghiệp mới thành lập tháng 3 năm nay, có trụ sở tại phường Từ Sơn với ngành nghề chính là xây dựng nhà ở.

Thứ hai là Khu đô thị mới tại phường Đình Bảng (nay thuộc phường Từ Sơn) gần 53 ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.500 tỷ đồng. Dự án có quy mô dân số hơn 5.400 người, tiến độ triển khai trong 6,5 năm.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Phú Điền. Doanh nghiệp này chuyên đầu tư, vận hành dự án xử lý nước thải tại Hà Nội, TP HCM và một số địa phương. Tại Bắc Ninh, Phú Điền cũng đầu tư một số khu đô thị như Tân Hồng Đông Ngàn, Đồng Nguyên...

Thứ ba là Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc (nay là các phường Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Võ Cường) do Công ty cổ phần Vĩnh Tuy đầu tư.

Được thành lập vào tháng 12/2009, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy tại quận Long Biên cũ, Hà Nội với diện tích hơn 16 ha. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nghiêm Nhật Vũ. Ông Vũ cũng là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Him Lam Hà Nội.

Khu đô thị mới tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc có tổng diện tích hơn 143 ha, quy mô vốn gần 13.600 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 11.440 người. Dự án sẽ phát triển nhà ở thấp tầng, chung cư nhà xã hội, khách sạn, khu thương mại dịch vụ...

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía Bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của Thủ đô.

Những năm gần đây, tỉnh này nằm trong số thị trường vùng ven phát triển nhiều phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp. Hồi tháng 5, liên danh của Vingroup cũng được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 41.270 tỷ đồng.

Ngọc Diễm