Loạt 'concert quốc gia' miễn phí dịp Quốc khánh

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, du khách và người dân Hà Nội có cơ hội thưởng thức miễn phí nhiều đêm nhạc quy mô, sự kiện văn hóa đặc sắc.

Đây là chuỗi hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp tổ chức.

Đại nhạc hội trẻ tại Đông Anh

Tâm điểm các sự kiện trước kỳ nghỉ lễ là hai đêm nhạc lớn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, huyện Đông Anh.

Đêm nhạc "Việt Nam trong tôi" diễn ra lúc 20h ngày 26/8, hướng đến khán giả trẻ. Sân khấu hứa hẹn bùng nổ với những tên tuổi được yêu thích như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies. Chương trình là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 80 năm tự hào của dân tộc, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Tiếp nối là chương trình nghệ thuật tổng hợp "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" vào 20h ngày 31/8. Đây là đêm diễn được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình ca múa nhạc, hoạt cảnh với công nghệ trình chiếu 3D mapping, âm thanh, ánh sáng hiện đại. Chương trình được truyền hình trực tiếp, đồng thời có khu vực mở cho đại biểu có giấy mời và công chúng đến thưởng thức tại chỗ.

Concert có tên "Tổ quốc trong tim" tại sân vận động Mỹ Đình hôm 10/8. Ảnh: BTC

Đêm nghệ thuật sử thi tại Sân vận động Mỹ Đình

Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 1/9 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Với chủ đề chính ca ngợi tình yêu Tổ quốc, đêm nhạc được chia làm ba chương: Con đường độc lập - thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ, từ các giọng ca gạo cội như Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương đến những nghệ sĩ đương đại được giới trẻ mến mộ như Đen, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú. Sự góp mặt của các ban nhạc OPlus, Ngũ Cung, Dòng Thời gian... hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, vừa hào hùng, vừa sâu lắng.

Hà Nội rực rỡ đêm 2/9

19h30 tối Quốc khánh 2/9, âm nhạc sẽ vang lên ở nhiều không gian công cộng khắp thành phố, tạo nên một đêm lễ hội đáng nhớ. Bốn chương trình diễn ra đồng thời tại bốn phường, mang đến nhiều lựa chọn cho người dân và du khách.

Tại trung tâm Thủ đô, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm) sẽ là sân khấu của chương trình "80 năm - Tự hào Việt Nam". Nằm trong chuỗi sự kiện trải nghiệm kéo dài từ 30/8, đêm nhạc quy tụ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cùng hàng trăm diễn viên quần chúng, sinh viên. Buổi biểu gồm hàng loạt tiết mục ca - múa - nhạc, múa đương đại, hoạt cảnh kết hợp trình chiếu tư liệu, công nghệ ánh sáng - âm thanh hiện đại.

Trong khi đó, không gian lộng gió bên hồ Tây sẽ diễn ra chương trình "Bản hùng ca bất diệt" tại sân khấu ngoài trời vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Cùng thời điểm, khu vực phía Tây thành phố cũng sôi động với đêm nhạc "Dưới ánh sao vàng" tại sân vận động Mỹ Đình (phường Mỹ Đình) Nam và chương trình "Vang mãi khúc khải hoàn" ở hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Lưu ý cho người dân và du khách

- Vé tham dự: Các chương trình đều miễn phí. Tuy nhiên, một số sự kiện quy mô lớn có thể phát vé mời để kiểm soát số lượng. Người dân nên theo dõi thông tin từ trang web hoặc fanpage chính thức của ban tổ chức, các địa điểm biểu diễn để cập nhật về cách thức nhận vé.

- Di chuyển: Các địa điểm tổ chức sự kiện dự kiến sẽ rất đông. Khán giả nên ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, xe ôm công nghệ để tránh ùn tắc và giải quyết vấn đề gửi xe.

- Thời gian: Nên đến sớm hơn giờ biểu diễn khoảng 30-60 phút để ổn định chỗ ngồi và đảm bảo an ninh.

Tâm Anh tổng hợp