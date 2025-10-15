Loạt cải tiến giúp UAV Geran trở thành drone FPV hạng nặng

Nga bổ sung khả năng theo dõi và tập kích mục tiêu tiền tuyến cho UAV Geran-2, khiến nó hoạt động như drone FPV cỡ lớn, theo chỉ huy Ukraine.

Trung tá Arsen Dmytryk, tham mưu trưởng Quân đoàn số 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine, hôm 13/10 cho biết đơn vị này gần đây liên tục hứng đòn tập kích từ thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV), đôi khi còn phải đối mặt với máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa dòng Geran-2.

"Chúng tôi ít khi bị Geran-2 tấn công, song loại UAV này đã nhiều lần nhắm vào các đơn vị khác trên tiền tuyến. Có bằng chứng cho thấy UAV Geran ngày càng được cải tiến để hỗ trợ tấn công tầm gần, thậm chí là nhắm đến mục tiêu di động gần khu vực giao tranh", Dmytryk nói.

Drone FPV được cả Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi để tập kích vị trí đối phương trên tiền tuyến. "Tuy nhiên, Geran-2 chiến đấu như drone FPV hạng nặng có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi họ đang tăng mạnh sản lượng", sĩ quan Ukraine nói.

Chỉ huy Ukraine: 'Nga cải tiến UAV Geran để tấn công tiền tuyến' UAV Geran-2 tấn công điểm tập kết của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kharkov thôm 10/10. Video: BQP Nga

UAV Geran-2 nguyên bản được Nga đưa vào thực chiến từ tháng 9/2022, khi đó chúng chỉ có thể bay theo lộ trình định sẵn và tập kích địa điểm cố định, không có thể điều khiển từ xa hoặc nhắm vào mục tiêu tự động. Nga đã nhiều lần cải tiến dòng UAV này, trang bị đầu đạn uy lực hơn, bổ sung cảm biến quang học và các phương thức kháng nhiễu.

Biến thể Geran-2 lắp camera và modem 4G lần đầu xuất hiện từ tháng 3/2024, với khả năng làm nhiệm vụ trinh sát và gửi video về sở chỉ huy theo thời gian thực, cũng như cho phép điều khiển trực tiếp từ xa. Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tăng cường dùng UAV tầm xa Geran-2 để tấn công hạ tầng đường sắt, trong đó có nhắm vào mục tiêu di động như đoàn tàu đang chạy.

Howard Altman, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng UAV Nga làm được điều này nhờ hệ thống điều khiển từ xa hoặc AI tự động nhắm mục tiêu. "Nga có thể điều khiển UAV từ khoảng cách xa nhờ mạng Internet di động có sẵn, hệ thống truyền dữ liệu tầm nhìn thẳng, trạm chuyển tiếp dữ liệu trên không hoặc vệ tinh siêu nhỏ", Altman nhận định.

Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhiy Beskrestnov cho biết một UAV Geran-2 gần đây xuất hiện với cụm ăng-ten ở đuôi và camera phía trước. "Đây là mẫu UAV điều khiển từ xa tham gia tấn công hạ tầng đường sắt. Người vận hành lái nó bay vòng quanh mục tiêu nhiều lần để tìm hướng tập kích tối ưu", Beskrestnov cho biết.

UAV Geran với ăng-ten ở đuôi và camera trên mũi tấn công đoàn tàu Ukraine trong ảnh công bố ngày 10/10. Ảnh: Facebook/Serhiy Beskrestnov

Altman đánh giá UAV Geran-2 có khả năng nhắm mục tiêu linh hoạt sâu trong lãnh thổ Ukraine, kể cả những vật thể đang di chuyển, sẽ là lợi thế lớn với Nga. "Quân đội Nga từng phải bỏ qua nhiều mục tiêu do thiếu vũ khí tầm xa uy lực và không làm chủ được bầu trời. UAV Geran-2 đời mới sẽ khắc phục vấn đề này", biên tập viên này cho biết.

Ngoài ra, cải tiến mới cho phép UAV Geran săn lùng và tấn công mục tiêu trong phạm vi vài chục km từ tiền tuyến. Phương án này giúp Nga có thêm vũ khí với khả năng bay lượn trong thời gian dài và giáng đòn mạnh hơn nhiều so với drone FPV truyền thống.

UAV Geran nguyên bản mang đầu đạn 50 kg và bay xa được 2.500 km, trong khi mẫu nâng cấp sử dụng đầu đạn 90 kg và tầm bay giảm xuống còn khoảng 1.000 km. Nếu phóng từ tiền tuyến, Geran không cần mang nhiều nhiên liệu như đòn tấn công tầm xa, cho phép trang bị đầu đạn lớn và mạnh hơn nhiều.

"Điều này khiến Geran-2 trở thành vũ khí linh hoạt và rất nguy hiểm, có thể đe dọa chuỗi hậu cần, trận địa pháo và phòng không của Ukraine gần tiền tuyến, thay vì chỉ nhắm đến mục tiêu cố định nằm sâu trong lãnh thổ đối phương", Altman nhận định.

Xác phi cơ Geran-2 có hệ thống camera ảnh nhiệt mà Ukraine thu được. Ảnh: BQP Ukraine

Nga sử dụng rộng rãi UAV để tấn công mục tiêu gần tiền tuyến được cho là liên quan đến năng lực sản xuất hơn là đột phá công nghệ. Giới chuyên gia phương Tây nhận định sản lượng UAV Geran-2 nhiều đến mức quân đội Nga có thể dùng phi cơ này tấn công các vị trí ít quan trọng, vốn chỉ dành cho đạn pháo thông thường và drone FPV trước đây.

"Chúng ta có thể chứng kiến nhiều UAV Geran-2 điều khiển từ xa hơn nữa trong tương lai, điều này sẽ trở thành vấn đề lớn đối với Ukraine. Mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ khi Nga tích hợp AI, cho phép chúng tự tìm kiếm mục tiêu tại khu vực cách tiền tuyến hàng chục đến hàng trăm km", Altman cảnh báo.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)