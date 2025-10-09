Bên trong lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt nằm giữa khu đất rộng khoảng 14 ha, trên đường Nguyễn Tử Trực, được quy hoạch theo kiến trúc vòng tròn đồng tâm đặc trưng.

Từ trên cao, công trình nổi bật với khối nhà chính hình tròn ở trung tâm -nơi đặt lò phản ứng, bao quanh là các dãy nhà bán nguyệt và đường nội bộ uốn cong kết nối các khu chức năng.

Đây là lò phản ứng đầu tiên tại Việt Nam được Mỹ khởi công xây dựng vào đầu năm 1961 với tên gọi TRIGA Mark II. Hai năm sau, lò được khởi động thành công và đến tháng 3/1963 chính thức hoạt động với công suất nhỏ, khoảng 250 kWt – chủ yếu phục vụ huấn luyện, nghiên cứu và sản xuất đồng vị phóng xạ.