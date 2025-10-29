Lo nguồn cung nhà giảm khi Hà Nội tăng mạnh bảng giá đất ngoại thành

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nếu bảng giá đất Hà Nội tăng cao, chi phí đầu tư dự án tại ngoại thành cũng lên theo, khiến nguồn cung nhà ở tiếp tục giảm.

Thông tin này được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) nêu trong kiến nghị vừa gửi UBND TP Hà Nội.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã có dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 2026. Trong đó, giá đất ở được đề xuất chủ yếu biến động tăng mạnh tại các xã ngoại thành. Khu vực 9 (gồm 7 xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có thể tăng cao nhất với 26%.

Tiếp sau đó là khu vực 7 (gồm 9 xã Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 (gồm 12 xã Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương) cùng có mức đề xuất tăng 25%. Bảng giá đất tại xã ngoại thành khác cũng có thể cao hơn từ 16% đến 24%.

VNREA cho rằng bảng giá đất tăng cao, chi phí đầu tư bất động sản ở các khu vực ngoại thành cũng tăng theo. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của dự án đầu tư và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở vùng ven để giãn dân. Từ đó, nguồn cung nhà ở trên thị trường có thể tiếp tục giảm. Đồng thời, giá nhà ở thương mại cũng gia tăng, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực.

Thực tế, nguồn cung nhà ở, nhất là phân khúc chung cư tại Thủ đô thời gian qua phần lớn đến từ các khu vực vùng ven bởi quỹ đất ở trung tâm đã dần cạn kiệt. 9 tháng đầu năm nay, Hà Nội có thêm hơn 24.500 căn hộ đủ điều kiện mở bán, nhưng gần 75% đến từ các đại dự án ở quận Nam Từ Liêm và huyện Đông Anh, Gia Lâm trước sáp nhập.

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường địa ốc đang trong giai đoạn phục hồi, nhiều doanh nghiệp phải tái cơ cấu. Bởi vậy, việc tăng giá đất lúc này có thể trở thành gánh nặng kép, làm chậm quá trình phục hồi.

"Giá đất tăng sẽ kéo theo nghĩa vụ tài chính lớn hơn cho doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, gánh nặng ngân sách cũng tăng khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư", VNREA nêu trong kiến nghị.

Với đầu tư công, hiệp hội cũng cảnh báo các dự án trọng điểm của Hà Nội có nguy cơ đội vốn, vượt dự toán, gây khó khăn cho cân đối ngân sách khi bảng giá đất tăng. Đồng thời, quá trình thương thảo, đền bù kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Theo báo cáo thuyết minh của đơn vị tư vấn xây dựng bảng giá đất của Hà Nội, xu hướng đầu tư vào đất nền ven tại các khu vực ngoại thành, đất khu vực có quy hoạch lên quận (trước đây), đất gần các tuyến vành đai... có dấu hiệu tăng nóng trở lại, do thông tin quy hoạch, nâng cấp đơn vị hành chính và xu hướng dịch chuyển dân cư, tạo nên sự phân hóa mạnh giữa các khu vực.

Bảng giá đất được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường, xác định giá đất cho người tái định cư với người được bồi thường về đất ở; tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây cũng là cơ sở để thu các khoản phí và lệ phí liên quan đến sử dụng, chuyển nhượng đất hoặc khi làm các thủ tục hành chính về đất đai...

Anh Tú